Axel loopt van het ene dode spoor in het andere in 'Erfgenaam Gezocht'

In een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht' valt Axels oog op de zaak van de Franse Lucienne Courtin, die op 92-jarige leeftijd overleed in Oostende.

Haar laatste bekende adres is een serviceflat, maar aangezien dat al meer dan 100 jaar geleden is, loopt het spoor al snel dood. Ook bij de stadsdienst kunnen ze Axel niet verder helpen. Na deze valse start hoopt hij bij de begrafenisondernemer meer info te vergaren, maar die kan hem vanwege de privacywetgeving geen adressen doorgeven. Wel geeft hij Axel de tip om een buurtonderzoek te starten rond het Jet Center in Oostende.

Verder graaft Axel dieper in de zaak van de Oostendse schaker Roger Goethals en roept hij de hulp van de kijkers in. In de zaak van René Van Haver blijft hij vastlopen. Wie kan hem op het juiste spoor helpen?

'Erfgenaam Gezocht', woensdag 11 september om 20.35 uur op VTM.