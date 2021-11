Axel Daeseleire dompelt zich onder in het kermisleven in 'Axel Gaat Binnen'

In 'Axel Gaat Binnen' laat Axel Daeseleire zich onderdompelen in het kermisleven in Hasselt en mag hij zijn intrek nemen in een mobilhome. 'Ge komt hier niet zomaar binnen als buitenstaander, dat moet je niet denken! Maar dat vind ik wel tof, dat ik nu mag binnendringen in deze gemeenschap', zegt hij bij aanvang van zijn 5-daags verblijf.

Het is vrijdag en de kermis is bijna opgebouwd. De avond voor de opening is het de gewoonte dat de foorreizigers samenkomen om iets te drinken. Dat gebeurt in de King Kong, het plaatselijke café op de kermis. Het valt Axel meteen op dat de mannen apart zitten van de vrouwen. Hoe dat komt? 'Dat is om ruzie te vermijden: wij praten alleen maar over camions, de vrouwen alleen maar over sacochen!', klinkt het. Alexandre baat de King Kong uit. Heel zijn familie zit in de kermiswereld, alleen zijn dochter van 19 niet, zij wil liever verder studeren en daar hebben haar ouders alle begrip voor. Bij de afbouw van het reuzenrad twee jaar geleden, maakte een neef van Alexandre een fatale val en was op slag dood. 'Als zoiets gebeurt, is er een soort automatische reactie waarbij iedereen iedereen helpt. Als je in de miserie zit, dan springt iedereen in de bres.'

Gery is een alleenstaande papa sinds de mama van zijn 12-jarige dochter Magali het hazenpad koos en van de ene op de andere dag verdween. Magali zit nu in het eerste middelbaar en verblijft tijdens het weekend bij haar papa op de kermis waar ze hem graag helpt. 'Wat is het leukste? School? Of hier meehelpen?', wil Axel weten. 'Hier mee helpen want hier leer je eigenlijk ook veel. Ik ga later ook de kermissen doen!', klinkt het resoluut.

Het is na middernacht, de kermis loopt op zijn einde en iedereen begint af te sluiten. Na een aanzienlijk aantal pintjes en jenevers zoekt Axel zijn mobilhome terug op. 'Ik ben wel kapot, amai! Zo’n paar dagen met die mensen meeleven, das pittig. Plezant, maar pittig! Zeker als je het niet gewoon bent. Ik heb hier al gedronken en gegeten… en dat zijn niet de meest gezonde dingen… Ik denk dat ik al drie kilo ben bijgekomen!', lacht hij. 'Ik was een welgekomen indringer, maar ik denk wel dat ze nu denken: 'Bol het nu maar weer af!'. Ze waren content toen ik kwam, maar ze zijn even content dat ik nu weer wegga. Ze hebben mij vijf dagen in hun gemeenschap geaccepteerd, maar dat is geen ticket voor het leven, no way! Dat moet je op een andere manier verdienen.'

'Axel Gaat Binnen', woensdag 3 november om 21.45 uur bij VTM en ook op VTM GO.