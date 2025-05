Avontuur over de grens: zes campinguitbaters in 'Vlaamse Campings in het Buitenland'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

In het nieuwe VTM 2-programma 'Vlaamse Campings in het Buitenland' nemen zes campinguitbaters de kijker mee op hun buitenlands avontuur. Op Camping de l'Etang de Sault in Frankrijk, de doorreiscamping van Christophe en Evelyne, is het een komen en gaan van kampeerders.

Het voortdurende in- en uitchecken bezorgt Christophe de nodige stress. Een zelfbedacht en ingenieus alarmsysteem met verschillende belletjes to the rescue. Al leidt dat muzikaal intermezzo ook tot irritatie…

Kijk hier de preview:



'Vlaamse Campings in het Buitenland', nieuw bij VTM 2 vanaf dinsdag 20 mei om 21.50 uur.