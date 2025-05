Andy Peelman en Dina Tersago ontmaskeren malafide spoedherstellers in eerste aflevering van 'Ze Zeggen Dat'

(Heel veel) spoedherstellers profiteren van de situatie. Met die onthutsende en zeer kostelijke bevinding opent maandag 5 mei het nieuwe seizoen van 'Ze Zeggen Dat' bij VTM.

In 2024 kreeg de FOD Economie een recordaantal van 392 klachten over dringende hersteldiensten door malafide loodgieters, slotenmakers, elektriciens en dergelijke meer. Reden genoeg voor Andy Peelman en Dina Tersago om te onderzoeken in hoeverre Vlaanderen effectief in het zak wordt gezet door spoedherstellers. Een glansrol is weggelegd voor Andy Peelmans mama Lisette, die in de huid kruipt van slachtoffer Gusta en acteert alsof ze al jaren op de planken staat.

Om te onderzoeken in hoeverre malafide spoedherstellers profiteren van de situatie, creëerde Andy drie makkelijk oplosbare problemen in drie verschillende huizen. Undercover acteurs bellen vervolgens de eerste de beste stielman op die ze online kunnen vinden. Verborgen camera’s registreren of deze de werken die hij zal facturen wel degelijk heeft uitgevoerd. In een spionagebusje volgt Andy de werkzaamheden live, in het bijzijn van 2 - bonafide - stielmannen. Ondanks dat ze op veel voorbereid zijn, valt het drietal achterover wanneer ze zien hoe de zogenaamde redders in nood aan de slag gaan. Of doen alsòf ze aan de slag gaan. Eén iemand saboteert de hele boel live op beeld, en een andere slaagt erin het makkelijk op te lossen probleem érger te maken.

Hoe je een betrouwbare aannemer van een malafide bedrieger kan onderscheiden en welke 'Ze Zeggen Dat's' Andy en Dina nog in petto hebben, ontdekt de kijker maandag in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

'Ze Zeggen Dat', vanaf maandag 5 mei om 20.40 uur bij VTM.