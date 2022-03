An vertelt over haar tijd in de Engelse vrouwengevangenis in 'Alloo en tot ziens'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Nu donderdag 24 maart om 21u50 gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot ziens' op bezoek bij An, die in 2013 in de vrouwengevangenis zat voor onvrijwillige doodslag. Nu is ze vrij en wil ze haar leven op de rails krijgen.