'Alloo' schetst verhaal van vier Vlamingen die leven in het verleden

Luk Alloo belicht woensdag een nieuw thema in 'Alloo' bij VTM. Luk ontmoet in de tweede aflevering vier Vlamingen die in het verleden leven, elk met hun eigen verhaal.

Zo ontsnapt Jacques (73) bewust aan de waan van de dag, leeft hij op zijn eigen ritme en zit hij in zijn eigenwijze biotoop: de elektronica. Al 40 jaar leeft Jacques tussen meters hoog gestapelde luidsprekers, radio's, bandopnemers, platendraaiers, jukeboxen, cassetterecorders en televisies.

Luk Alloo: 'Ik geloofde mijn ogen niet. Zijn werktafel is bijna onvindbaar tussen al de elektrische toestellen. Jacques is een levende wetenschappelijke en technische encyclopedie. Hij kent alle merken en alle soorten toestellen, lampen, wisselstukken en zekeringen tot 70 jaar terug. Jacques interviewen was niet makkelijk, want hij begon telkens over een bepaald type radio uit 1931 of een platendraaier uit 1968. Hij is zo gepassioneerd, werkt tot ’s avonds laat en nam daardoor geen tijd om te huwen of een gezinsleven na te streven.'

Roger (82) reed voor het eerst met een auto toen hij acht jaar was. Later werd hij garagist en sindsdien verzamelt hij oude wagens. Zijn loods ademt nostalgie en melancholie. Het is een waar museum met zestig auto’s: een Rollys Royces uit 1935, Mercedessen uit 1959, een Ford T uit 1927, … 'Er staat hier voor een fortuin aan wagens zegt men, maar dat interesseert mij niet. Als ik elke dag mijn brood en melk kan betalen, ben ik gelukkig. Mijn gezondheid primeert. Ik hoop alleen dat mijn kleinzoon mijn passie overneemt, want mijn zoon is niet wild van mijn verzameling', vertelt Roger.

Mariette (79) woont in een zeldzaam geworden rijhuisje met een fluitketel op de ouderwetse kolenkachel en een antieke staande klok. Alles in haar interieur doet herinneren aan de tijd van toen. 'Ik heb hier drie dochters en twee zonen grootgebracht. Alles moet hier zo blijven. Ze moeten niet afkomen met nieuwe zetels of nieuw behangpapier. Als ik ooit moet verhuizen naar een rusthuis, ga ik liever meteen naar het kerkhof', aldus Mariette.

Ook Roger (80) zit nog heerlijk vast in het verleden en is nog steeds actief als fietsenmaker. Hij leeft in zijn kleine wereld. Het ouderlijk huis zal hij nooit verbouwen en hij wil zeker geen visionaire gadgets. 'Ik werk sinds 1963 elke dag, zeven op zeven. Mijn fietsen kosten 707 of 618 euro, geen ronde getallen voor mij', lacht Roger. 'Mijn vrouw overleed 14 jaar geleden. Het alleen zijn is niet makkelijk, maar ik blijf doorwerken om nog onder de mensen te komen.'

Luk Alloo: 'Niet iedereen wil in zesde versnelling leven en gegijzeld worden door de allernieuwste snufjes. Sommige Vlamingen vinden het geluk door aan een eigen tempo te leven in een melancholisch kader. Het is aandoenlijk en ontroerend om zien dat mensen zweren bij de kleine en grote persoonlijke herinneringen.'

