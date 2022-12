Alles wordt op één kaart gezet in de seizoensfinale van 'Geldwolven'

Frank zet alles op alles om zijn ultieme plan uit te voeren. Als het lukt kunnen ze hun vel redden, maar als er ook maar iets fout loopt kunnen ze voor jaren achter de tralies verdwijnen.

Eerlijk duurt te lang, hopelijk gaat het deze keer niet te snel...

In 'Geldwolven' volgen we Frank De Jong, een timide en loyale fraude expert bij LDV verzekeringen. Wanneer hij op een dag in de steek gelaten wordt door zijn vrouw, beslist hij zijn leven drastisch om te gooien. Hij merkt dat eerlijk zijn misschien gewoon te lang duurt en gaat in zee mee zijn absolute tegenpool Chris De Wolf. ​ Voor het eerste in zijn leven overtreedt Frank de regels en ontpopt zich tot een 'mastermind' die iedereen te slim af is. Maar al snel worden ze eraan herinnerd dat men zich niet tegen alles in het leven kan verzekeren…

Naast Tom Van Dyck, Joren Seldeslachts, Yannick Jozefzoon en Jade Olieberg zien we ook Femke Vanhove, Monic Hendrickx, Kim Hertogs, Koen De Sutter en Marjan De Schutter schitteren in deze gloednieuwe fictiereeks in een regie van Gijs Polspoel (’Spitsbroers’, 'Professor T.’) en werd geschreven door Kristof Hoefkens, Gijs Polspoel, Maarten Goffin en Hasse Steenssens.

'Geldwolven' is een productie van Caviar voor Streamz. De serie kwam tot stand met de steun van Telenet, Prime Video Nederland, de Belgische Tax Shelter, Screen Flanders en het VAF/Mediafonds van Vlaams minister van media Benjamin Dalle.