'Alles in Orde!' neeemt maandag de familie Buch onder handen

De familie Buch bestaat, naast mama Els en papa Kevin, ook nog uit drie eigen kinderen, twee adoptiekinderen en bij momenten ook drie pleegkinderen. Met tien man onder één dak wonen, dat brengt natuurlijk ontelbare spullen én de nodige chaos met zich mee.

Mama Els slaakt een noodkreet waar Danira, Nele en Kenny met plezier – en vooral met veel empathie en creativiteit – op reageren.

Alles in orde! op tv

Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan. Al dat verbouwen en verhuizen in een huis met drie tienerkinderen zorgt voor chaos.