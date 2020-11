'Alleen Elvis Blijft Bestaan' zaterdag met Michaël Borremans

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' zaterdag met MichaŽl Borremans

Foto: Canvas - © VRT 2020

MichaŽl Borremans is een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van het ogenblik. Zijn schilderijen, tekeningen en films zijn bevreemdend en verwarrend.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' kijkt graag mee naar beelden door zijn bril. Michaël Borremans noemt zichzelf 'an artist by nature'. Hij heeft nooit moeten kiezen wat hij later zou worden, hij wás het gewoon.

Als kind zit hij al het liefst alleen op zijn kamer te tekenen. De tekenlessen op de kunsthumaniora zijn een openbaring. Michaël volgt een opleiding vrije grafiek aan Sint-Lucas in Gent en gaat zelf lesgeven. Hij is wel bezig met zijn kunstenaarschap, maar op halve kracht. Eerst met tekenen, daarna ook met schilderen. Hij is al 37 als hij er voluit mee naar buiten komt. Hij sluit een deal met galeriehouder Frank Demaegd en alles komt in een stroomversnelling. Demaegd heeft het netwerk, Borremans de kunst die raakt.

Michaël Borremans is vandaag een van onze grootste levende kunstenaars. Volgens de Britse Guardian zelfs een van de meest inspirerende levende kunstschilders. Zijn 18-eeuws aandoende schilderijen genieten zeer grote populariteit over de hele wereld.

Hij zegt van zichzelf dat hij vreselijk onhandig is, maar dat zijn penselen beginnen te dansen in zijn handen wanneer hij schildert. Hij schildert graag en veel. Dat zijn werk hem totaal in beslag neemt, is een offer dat hij met plezier brengt. Zijn werk is gegeerd, er zijn wachtlijsten als er nieuw uitkomt. Zelf blijft hij daar nuchter bij. Het raakt hem niet dat hij alom geprezen wordt voor zijn vakmanschap. Dat is niet de reden waarom hij schilderijen maakt. Wat hem interesseert, is het spel van impliciete referenties en allusies. Wat niet op het doek staat, dát is belangrijk. Een uitnodiging voor de verbeelding van de kijker. Zelf kijkt hij graag naar werk van Vermeer, Goya, Vélazquez en Richter.

Honderd jaar is te weinig om al zijn ideeën te verwezenlijken en hij blijft schilderen met totale overgave. Zijn leven ruikt naar terpentijn. Met drie werkplekken kan hij, wanneer hij vastzit in het ene werk, gaan verder werken aan het andere. Er staat zelfs een bed in zijn tekenkabinet. Zijn penselen heeft hij altijd bij de hand, soms praat hij er zelfs tegen.

Praten over zijn werk doet hij niet graag. Maar aan de hand van zijn negen favoriete beeldfragmenten geeft hij een unieke inkijk in zijn hoofd. Zo brengt hij onder meer een fragment mee uit de film Solaris van Andrej Tarkovsky, voor hem pure magie qua beeldvoering, psychologie en esthetiek.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Michaël Borremans: zaterdag 7 november om 22.05 uur op Canvas en via VRT NU. Herhaling op zondag om 18.00 uur.