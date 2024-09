Afscheid nemen, dinsdag in 'Willy's Boot'

Willy is droevig, hij moet afscheid nemen van zijn boot. Die stond 30 jaar lang op zijn oprit, maar nu verhuist die naar een dok om de komende maanden gerestaureerd te worden.

Joris is ondertussen op zoek naar vrijwilligers, én naar een werfleider. Pascal weet werkelijk alles van boten, hij had vroeger 190 mensen in dienst op zijn eigen scheepswerf in Polen. De voorgevel van het huis van Marleen is even opvallend als de binnenkant. Sinds haar relatiebreuk richtte ze alles opnieuw in naar haar eigen smaak. Rugbyspeler Ilia heeft Russische roots. Hij werkt als buurtwerker en deelt daarbij koffie uit aan voorbijgangers. En Elhan is de warmtebrenger van de Muide, hij baat er een kachelwinkel uit. Zijn beste vriend heet Cujo, een vogel die nooit van z’n zijde wijkt.

'Willy's Boot', dinsdag 10 september om 21.20 uur op VRT Canvas.