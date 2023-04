6 maanden na de opnames van 'Boer zkt Vrouw': wie is nog samen?

Jef, Stef, Cathy, Kevin en Raphaël: alle vijf gingen ze dit jaar in 'Boer zkt Vrouw' op zoek naar de liefde en één ding is duidelijk: ze hebben zich gesmeten.

Er werd volop gedatet, er hing liefde in de lucht en er werd gekust. Maar zoals de gemiddeld 795.192 kijkers konden zien: het was niet altijd rozengeur en maneschijn in dit heftige seizoen, met enkele plotse of stiekeme vertrekken, een paar ruzies en flink wat verrassende keuzemomenten. Maar ook de liefde vierde hoogtij bij hoefsmid Raphaël en Jasha en koeienboer Jef en Bente.

Ondertussen zijn we 6 maanden verder en zitten de romantische trips er al làng op. Dina Tersago heeft alle boeren uitgenodigd om te vertellen wat er sindsdien allemaal gebeurd is. En uiteraard komen ook alle uitverkorenen langs om hun kant van de verhalen te vertellen die er te rapen zijn. Wie heeft de liefde gevonden en bij wie is er misschien nog een extra duwtje nodig?

Je ontdekt het in de reünie aflevering van 'Boer zkt Vrouw' op zondag 30 april om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.