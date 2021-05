4 nieuwe koppels stappen in 'Blind Gekocht'-avontuur

Cherifa & Rachid, Floortje & Nadia, Esli & Silke én Sophie & Jelle, dat zijn de vier nieuwe koppels waar Kobe, Bart, Béa en Kelly een droomhuis voor moeten vinden. En daar beginnen ze woensdag al mee.

In de vierde aflevering van 'Blind Gekocht' trekt Kobe naar Het Kiel in Antwerpen om er een bezoekje te brengen aan Cherifa (40) en Rachid (43):

Cherifa en Rachid zijn geboren en getogen in België en hebben Marokkaanse roots. Ze zijn al 13 jaar getrouwd en samen met hun vier kinderen Oumniya, Aminah, Assiya, Anouar vormen zij een hecht, levendig en vooral erg warm gezin. Cherifa en Rachid werken beide als hulpverlener met volwassenen, kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben en dat doen ze met hart en ziel. Daarnaast doen ze alles voor de toekomst van hun kinderen en daarom willen ze ook verhuizen. Sinds de komst van hun jongste telg is de huidige woning immers te klein geworden. In tegenstelling tot de andere koppels, lenen Cherifa en Rachid geen geld van de bank omwille van hun geloof. Zij doen het dus volledig met eigen middelen. Ze hebben één probleem: ze weten helemaal nog niet hoe groot hun budget is. Eerst moeten ze hun huidige woning verkopen, dan pas weten ze hoeveel geld ze aan Béa kunnen geven. De regio: in de buurt van Het Kiel in Antwerpen.

Floortje (29) & Nadia (32)

Floortje en Nadia zijn twee pittige en zorgzame vrouwen die sterk in hun schoenen staan. Ze zijn al vier jaar samen en stapten in 2019 in het huwelijksbootje. Ze werken allebei als opvoedster van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ze leerden elkaar ook kennen op het werk. Op dit moment wonen ze nog in het huis van Nadia’s oma, maar ondanks de beperkte renovatie is en blijft het een verouderde woning. Ze zijn al twee jaar intensief op zoek naar een nieuwe thuis, want ze hebben een kinderwens. Er gaat geen dag voorbij zonder een bezoekje aan de verschillende immosites en ze hebben al meer dan 20 huizen bezocht. Zonder succes. Ze werken allebei in shiften waardoor een huisbezoek samen opzetten gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Ze knappen daarnaast ook enorm af op serieuze verbouwingen, omdat ze er naar eigen zeggen niets van kennen. Kobe, Bart en Béa to the rescue om Nadia en Floortje op weg te helpen in de volgende belangrijke fase in hun leven. Voor hun gezinswoning leggen ze 300.000 euro op tafel.

Esli (28) & Silke (28)

Informaticadocent Esli en horecamedewerkster Silke leerden elkaar kennen tijdens hun studies informatica in Leuven. Nu zijn ze bijna acht jaar samen en huren ze een appartement in Marke, waar ze eigenlijk al lange tijd weg willen. Ondertussen zijn ze al drie jaar op zoek naar een nieuwe woonst, maar kunnen ze de knoop maar niet doorhakken. Het grote voordeel? Ze hebben al vijf jaar goed kunnen sparen en zetten de experten op pad met 400.000 euro. Silke en Esli zijn erg rationeel en punctueel en willen dus tot in de puntjes weten waar hun geld naartoe gaat. Al is net dat bij 'Blind Gekocht' niet zo evident. Voor hun 400.000 euro willen ze graag een ruime (half)open bebouwing in de omgeving van Kortrijk.

Sophie (30) & Jelle (31)

Sophie en Jelle zijn een jong en enthousiast koppel. Sinds kort hebben ze ook een dochter: Julia. Sophie is leerkracht biologie en chemie in Gent, Jelle geeft les in economie en zedenleer in Wetteren. Sinds 2018 huren ze een conciërgewoning van een kasteel in Wetteren. Jelle en Sophie wonen eigenlijk grotendeels alleen op het pittoreske en uitgestrekte domein. Ze leven er elke dag als God in Frankrijk. Maar de huurwoning wordt te klein en ze willen hun eigen stekje. Het dagelijks afschuimen van het internet brengt jammer genoeg geen soelaas. De lat ligt wel meteen erg hoog voor Béa, want om te tippen aan het kasteel waar ze nu zitten zal ze uit een ander vaatje moeten tappen. Het koppel wil absoluut in Wetteren blijven wonen, maar daar ligt net de moeilijkheid. Wetteren is niet zo heel groot… Ze hebben daar een budget van 440.000 euro voor over.

Voor Ann-Sophie en Maxim is het moment van de waarheid dan weer aangebroken: kan interieurarchitecte Kelly hen overtuigen met haar inrichting of blijven ze met twijfels achter? En bij Thomas en Sofie is het vertrouwen ver zoek na het zien van hun typische, karakterloze Vlaamse woning in Sint-Truiden: 'Als wij het woord hoeve of authentiek zeggen, dan denken we niet aan dit.'

'Blind Gekocht', woensdag 5 mei om 20.35 uur op Play4.