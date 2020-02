Zou Tijs van den Brink op Donald Trump kunnen stemmen?

Zou EO-presentator Tijs van den Brink op Donald Trump kunnen stemmen? Als medechristenen in de VS dat massaal doen, zal daar vast een reden voor zijn.

Tegelijkertijd vindt Van den Brink het maar moeilijk te snappen dat je op een miljardair kan stemmen die bekend staat om zijn affaires, leugens en narcisme. In de 3-delige televisieserie 'God, Jesus, Trump!' vraagt Tijs van den Brink zich af: hebben zij een bord voor de kop of ziet hij iets over het hoofd?

Als christen en inwoner van de Nederlandse Bible Belt voelt Van den Brink zich verwant aan zijn geloofsgenoten in Amerika. Als journalist en mens kan hij zich tegelijkertijd voorafgaand aan de reis weinig voorstellen bij een stem op Trump. Van den Brink: 'Ik snap het gewoon niet! Hoe kun je als christen stemmen op een miljardair die rijk werd van gokpaleizen, die bekend staat om liegen, schelden, schaamteloze borstklopperij en buitenechtelijke escapades?'

En daarom wil de EO-presentator in 'God, Jesus, Trump!' de christelijke Trumpers echt snappen, zonder een moreel vingertje te gebruiken. Van den Brink maakt daarom een roadtrip door het hart van de Amerikaanse Bible Belt in de staten Michigan, Texas en North Carolina. Hij doet daar er alles aan om zo onbevooroordeeld mogelijk te horen en zien waarom deze 'evangelicals', zo massaal op Trump stemmen. In de laatste aflevering zoekt Van den Brink een antwoord op vraag: zou hij op Trump kunnen stemmen of lopen hier de wegen van hem en zijn Amerikaanse geloofsgenoten toch echt uit elkaar?

Podcast

Naast het tv-programma, is de religiejournalist Robin de Wever te horen in 'God’s President'. In die podcast reist De Wever naar het broeierige Mississippi. Hij gaat er tien dagen leven tussen de conservatieve christenen die Donald Trump door dik en dun blijven steunen. Op excursie in Trumps werkelijkheid. Wat doet het met je, als iedereen om je heen Trump een held vindt? En wat gebeurt er als vrome Trumpfans ontdekken dat ze een progressieve ziel in hun midden hebben?

