Zondag start het nieuwe seizoen van 'Heel Holland Bakt'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

'Heel Holland Bakt', de enige afvalwedstrijd waar je van aankomt, is vanaf zondag 15 december om 21.35 uur terug bij MAX op NPO 1.

In de eerste aflevering, de Proefaflevering, proberen vijftig amateurbakkers een plekje in dé tent te bemachtigen.

Aflevering 1: 'Heel Holland Bakt'- Proefaflevering

Dit jaar zijn vijftig thuisbakkers uitgenodigd om hun feestelijk taart aan Janny en Robèrt te presenteren. Ze hebben allemaal één doel voor ogen: één van de tien felbegeerde plekken bemachtigen in de 'Heel Holland Bakt'-tent. Op zondag 15 december begint dit spannende avontuur op de 'Heel Holland Bakt'-braderie, gevolgd door een intensief bakkamp bij Robèrt. De tien bakkers die deze strenge selectie het best doorlopen mogen met recht plaatsnemen in de tent en strijden om de titel Beste Thuisbakker van Nederland van 2019 - 2020!

Traditioneel recept

Ook dit seizoen is presentator André van Duin steun en toeverlaat voor de thuisbakkers. En volgens traditioneel recept: de kandidaten zullen juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven moeten overtuigen van hun bakkunsten om kans te maken op de titel Beste Thuisbakker van Nederland van 2019 - 2020.

Doorbakken

'HHB'-fans die klaar zijn voor nog meer 'Heel Holland Bakt' zitten goed met het gloednieuwe programma 'Doorbakken', gepresenteerd door Irene Moors! 'Doorbakken' is het nieuwe avondmagazine van MAX, dat wekelijks ingaat op het centrale thema en de gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'.

'Heel Holland Bakt' - seizoen 7, zondag 15 december om 21.35 uur op NPO 1, daarna elke zondag om 20.20 uur op NPO 1.