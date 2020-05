Zondag speciale slotuitzending van 'Frontberichten'

Op 20 maart dit jaar ging 'Frontberichten' van start: een BNNVARA-productie op tv, online en radio met unieke vlogs van Nederlanders in vitale beroepen.

Medewerkers in de zorg, huisartsen, apothekers en ambulancepersoneel, maar ook schoonmakers, leraren, politieagenten, supermarktmedewerkers en tandartsen. Allemaal mensen in de frontlinie, die hun uiterste best doen om Nederland door de coronacrisis heen te loodsen en ons land beter te maken. Op 31 mei is de laatste uitzending van 'Frontberichten' te zien. Aansluitend volgt ter afsluiting een speciale studio-uitzending van een half uur. Daarin ontvangt Astrid Joosten diverse vloggers uit de reeks. Aan de hand van indrukwekkende en ontroerende fragmenten uit hun vlogs blikt ze met de hoofdpersonen terug op hun verhalen, werkzaamheden en ervaringen tijdens de coronacrisis.

De speciale slotuitzending van 'Frontberichten' trekt per aflevering zo'n miljoen kijkers en zorgt voor prachtige reacties op social media. Ook de pers is lovend. Zo schreef NRC Handelsblad: 'Het vlogmagazine Frontberichten, waarin artsen en andere essentiële krachten hun verhaal doen, blijkt een schot in de roos.' En de Groene Amsterdammer omschreef 'Frontberichten' als 'het beste aller coronaprogramma's'.

De bedenker en regisseur van 'Frontberichten' is documentairemaker Geertjan Lassche, bekend van o.a. Break Free en Jongens van de Bouw. Hij vervlecht de vlogs uit alle delen van ons land telkens tot een magazine van ongeveer 12 minuten. Astrid Joosten verzorgt de voice-over.

Mocht het coronavirus in Nederland de komende maanden toch onverhoopt nog weer oplaaien, dan hervat BNNVARA de uitzendingen van 'Frontberichten'.

'Frontberichten', zondag 31 mei om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2, direct na de laatste reguliere aflevering van 22.00 uur.