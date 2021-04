Zo telt de NPO af naar het Eurovisie Songfestival 2021!

Het Eurovisie Songfestival 2021 (NPO/NOS/AVROTROS) nadert met rasse schreden. Over een maand, op zaterdag 22 mei, vindt de finale plaats in Ahoy Rotterdam. De Nederlandse Publieke Omroep telt de komende weken in tal van programma's af naar de halve finales en de eindshow, die naar verwachting door 180 miljoen kijkers in tientallen landen wordt gevolgd.

Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van NPO: 'Het Eurovisie Songfestival is een groots, verbindend muziekspektakel waar vele Nederlanders enorm naar uitkijken, samen met talloze andere liefhebbers van over de hele wereld. Een festijn dat meer is dan een eenmalig tv-programma of een concert. Een tombola van muziekstromingen en vele culturele uitingen: dans, theater, muziek, maar ook innovatie en technologie op gebied van tv-productie. En daar hoort natuurlijk een rijke NPO-programmering bij: via tv, radio, online en on demand. 'Goedemorgen Nederland', 'Tijd voor MAX', 'De Vooravond' en 'Op1' komen de hele Songfestivalweek live uit Rotterdam en ook NPO Radio 2 doet uitgebreid verslag ter plekke. De komende weken brengen we in tal van uitzendingen iedereen samen: jong, oud, alle kleuren, alle geluiden. Het is de publieke omroep op zijn best; van oudsher de thuishaven van het Eurovisie Songfestival.'

Programmaoverzicht:

'Méér Muziek in de Klas' (te zien via schooltv.nl) NTR

De presentatoren van het Eurovisie Songfestival (Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager) en ook Duncan Laurence en Jeangu Macrooy maken samen met Buddy Vedder voor de stichting Méér Muziek in de Klas negen bijzondere online muzieklessen voor Schooltv. De afleveringen, energizers genaamd, staan geheel in het teken van het Eurovisie Songfestival en zijn sinds 6 april beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en is dit jaar maatschappelijk partner van het Songfestival.

'De Officiële Songfestival Podcast' (NPO Radio 2) AVROTROS

'De Officiële Songfestival Podcast' geeft nu al een unieke blik achter de schermen bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Songfestival-fanaten Lammert de Bruin ('De Showbizzmoord', 'EenVandaag') en Ruben Messelink ('EenVandaag') praten de luisteraars helemaal bij over alle ins en outs in aanloop naar de finale op zaterdag 22 mei. Bart Arens en One’sy Muller laten bijzondere verhalen horen achter Songfestivalklassiekers. Tot maandag 10 mei wekelijks elke woensdag een nieuwe aflevering, daarna dagelijks een nieuwe aflevering. Deze podcast is te beluisteren via de NPO Luister-app, de site of app van NPO Radio 2 en andere podcasts-platforms.

'Bureau Eurovisie' (vanaf maandag 26 april, YouTube NPO Radio 2) BNNVARA

In 'Bureau Eurovisie' gaat Jeroen Kijk in de Vegte vanuit de Euromast in Rotterdam met verschillende Eurovisie-experts op zoek naar de succesformule om het songfestival nóg een keer te winnen. Wat maakt een goede artiest? Hoe ga je om met de persgekte? En heeft iedere act een hamsterwiel nodig? Om de antwoorden hierop te vinden, spreekt Jeroen met onder anderen Duncan Laurence, Nikkie de Jager, Edsilia Rombley en een panel van oud-deelnemers en winnaars. Wekelijks te zien op het YouTube-kanaal van NPO Radio 2, uitzenddagen: 26 april, 3, 10 en 17 mei.

'Volgspot' (vanaf maandag 26 april, NPO Radio 5, 20.00 uur) KRO-NCRV

Luisteraars stellen de 'Volgspot Eregalerij' van 65 jaar Eurovisie Songfestival samen. Vrijwel elke avond kunnen zij kiezen uit drie liedjes uit een bepaald land. Het winnende liedje krijgt dan een plek in de eregalerij. De komende weken wordt ook regelmatig een gast uitgenodigd die betrokken is bij het festival. In de Songfestivalweek zelf speelt het muziekspektakel uiteraard eveneens een prominente rol en worden ook de liedjes uit de eregalerij gedraaid.

'Goeiedag Haandrikman!' (vanaf woensdag 28 april, NPO Radio 5, 06.00 uur) Omroep MAX

Bert Haandrikman bespreekt elke dag het laatste Songfestivalnieuws en kiest zijn favoriete klassiekers uit zijn Songfestivalsinglebak. Op de socials opent Haandrikman een Songfestivalmuseum waar hij iedereen meeneemt door zijn uitgebreide verzameling.

'Stemweek Internationale Songfestival Top 50' (van maandag 10 tot en met vrijdag 14 mei, NPO Radio 2)

Zestien landen doen mee aan de internationale 'Songfestival Top 50' van NPO Radio 2. Alle stemmen tezamen bepalen welk liedje op de eerste plaats komt van de Internationale Songfestival Top 50. In Nederland kunnen de stemmers hun favorieten selecteren van maandag 10 tot en met vrijdag 14 mei via nporadio2.nl, waarbij zij minimaal drie en maximaal vijftien liedjes kunnen selecteren. De stemweek wordt op maandag 10 mei geopend in 'Aan De Slag!', het NPO Radio 2-programma van dj Bart Arens. Op zaterdag 15 mei wordt de 'Internationale Songfestival Top 50' bekendgemaakt.

'Beste Zangers' (zaterdag 8 mei, NPO 1, 21.25 uur) AVROTROS

Deze special staat volledig in het teken van het Eurovisie Songfestival. Gastheer Jan Smit ontvangt de topartiesten Tania Kross, Rolf Sanchez, Romy Monteiro, Stef Bos, Buddy Vedder en Glen Faria die samen een unieke Songfestivalsfeer creëren. Zij zingen allemaal op geheel eigen wijze verschillende nummers door de decennia van het Songfestival heen.

'De weg naar de winst' - hh (zaterdag 8 mei, NPO 1, 22.25 uur) AVROTROS

Hoe is het Nederland gelukt om 44 jaar na 'Ding-a-Dong' weer het Eurovisie Songfestival te winnen in 2019? Cornald Maas duikt in de archieven, toont uniek materiaal achter de schermen bij Duncan Laurence en The Common Linnets en brengt een documentaire over Nederland en het Songfestival. Over de lange weg die ons land te gaan had voor het weer tot de winnaar van ’s werelds grootste liedjeswedstrijd werd gekroond. Ook spreekt hij met Nederlandse deelnemers die het verschil maakten en een sleutelpositie bekleden in de Nederlandse Songfestivalhistorie, onder wie Ilse DeLange, Ruth Jacott, Duncan Laurence, Edsilia Rombley en Getty Kaspers.

'Songfestival Top 50 Muziekcafé' (zaterdag 15 mei, NPO 1, 21.30 uur) AVROTROS

Vanuit de bruisende Eurovisie Songfestivalstad Rotterdam spelen artiesten onder leiding van twee bekende pianisten een muzikaal spel rondom de grootste Songfestival-hits en de bekendmaking van de 'Internationale Songfestival Top 50'.

NPO 1 live vanuit Rotterdam (van maandag 17 tot en met vrijdag 21 mei)

'Goedemorgen Nederland' (NPO 1, circa 07.10 uur, WNL), 'Tijd voor MAX' (NPO 1, circa 17.10 uur, Omroep MAX), 'De Vooravond' (NPO 1, circa 19.00 uur, BNNVARA) en 'Op1' (NPO 1, circa 22.30 uur, WNL/BNNVARA/Omroep MAX) komen van maandag 17 tot en met vrijdag 21 mei ('Goedemorgen Nederland' en 'Op1' ook op zaterdag 22 mei) live vanuit Rotterdam en zullen uiteraard veel aandacht voor het festival hebben.

NPO Radio 2 live vanuit Rotterdam (van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei)

NPO Radio 2 doet vanuit Ahoy in Rotterdam van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat uitgebreid verslag van alle ontwikkelingen rond het Songfestival. Met backstagereportages, liveoptredens en interviews met deelnemers.

'Lunch Lekker met Daniel Dekker' (vanaf maandag 17 mei, NPO Radio 5, 12.00 uur) Omroep MAX.

'Lunch Lekker met Daniel Dekker' strijkt de hele week neer in Rotterdam. Met relevante gasten en interessante Songfestivalweetjes.

'Zapp Eurovisie Songfestival Reports' (maandag 17 tot en met vrijdag 21 mei, NPO Zapp, 18.15 uur) AVROTROS.

Presentator Buddy Vedder en junior reporter Matheu Hinzen geven elke schooldag de laatste updates van het Eurovisie Songfestival. Matheu doet onder meer challenges met de internationale artiesten en gaat taarten bakken met de kinderen van presentatrices Chantal Janzen en Edsilia Rombley. Daarnaast zorgt hij ervoor dat in Ahoy alles piekfijn in orde is voor de ontvangst van de deelnemende landen. Buddy brengt de laatste Eurovisie roddels, leuke weetjes en social media updates vanuit de studio met uitzicht op de Rotterdamse Erasmusbrug.

'Op weg naar het Songfestival' (maandag 17 tot en met vrijdag 21 mei, NPO 3, 19.25 uur) AVROTROS.

Het Eurovisie Songfestival kent door de jaren heen vele bijzondere hoogtepunten. Bekende Nederlanders blikken terug op de meest spraakmakende momenten. Ook kijken ze vooruit naar de deelnemende acts aan het Eurovisie Songfestival 2021. Welke landen bemachtigen een plek in de finale op zaterdag? Met onder anderen Rolf Sanchez, Berget Lewis, Sanne Wallis de Vries, Emma Wortelboer, Albert Verlinde, Sahil Amar Aïssa en Jeroen Kijk in de Vegte.

'Dit is Jeangu' (maandag 17 mei, NPO 3, 20.25 uur) AVROTROS

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt ons land op het Eurovisie Songfestival met zijn liedje Birth Of A New Age. Na de teleurstelling van het afgelaste evenement in 2020, zet Jeangu zich opnieuw vol energie en veerkracht in voor zijn deelname. In deze documentaire geeft de zanger een inkijk in de voorbereidingen op weg naar zijn optreden in Rotterdam Ahoy.

'De voorbeschouwing' (dinsdag 18 mei, donderdag 20 mei, zaterdag 22 mei, NPO 1, 20.30 uur) AVROTROS.

Live vanuit Rotterdam blikt Rik van de Westelaken samen met zijn gast vooruit op het Eurovisie Songfestival. Zij bespreken de landen die gaan optreden en schakelen met de artiesten en presentatoren backstage.

'Eurovisie Songfestival' 1e halve finale (dinsdag 18 mei, NPO 1, 21.00 uur) AVROTROS

Eindelijk is het zover! De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanuit Rotterdam Ahoy. Zestien landen strijden op dinsdag 18 mei voor een plaats in de finale op zaterdag 22 mei. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager presenteren de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Het commentaar wordt verzorgd door Songfestival-kenners Cornald Maas en Sander Lantinga.

'Het Grote Songfestivalfeest' - hh (woensdag 19 mei, NPO 3, 20.20 uur) AVROTROS

De concertregistratie van 'Het Grote Songfestivalfeest'. Nooit eerder stonden zoveel songfestivalhelden op één podium. Geniet van het beste van het beste dat het Eurovisie Songfestival de afgelopen 50 jaar heeft voortgebracht. Met optredens van onder anderen Dana International, Teach-In, Emilie de Forest, Ruth Jacott, Keiino, Lenny Kuhr, Nicole, Johnny Logan, Netta en Loreen. De presentatie is in handen van Edsilia Rombley met deskundig commentaar van Cornald Maas.

'Eurovisie Songfestival' 2e halve finale (donderdag 20 mei, NPO 1, 21.00 uur) AVROTROS

Vanuit Rotterdam Ahoy de live registratie van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Welke tien landen weten een plek te bemachtigen in de grote finale? Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager presenteren de show en de intervalact wordt verzorgd door Eefje de Visser. Cornald Maas en Sander Lantinga verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijkers.

'25 Jaar Eurovisie Songfestival' - hh (vrijdag 21 mei, NPO 1, 16.00 uur) AVROTROS

Programma vanuit Oslo (Noorwegen) waarin de winnaars en winnaressen van diverse Eurovisie Songfestivals nog eenmaal hun winnende lied zingen, begeleid door Het Noors Radio Orkest olv Sigurd Jansen. Presentatie: Titten Tei en Rolf Kirkvaag. (Herhaling uit 1981)

'Operatie Songfestival' (vrijdag 21 mei, NPO 2, 20.35 uur) AVROTROS

De basisregel is: als je het songfestival wint, moet je het vervolgens ook zelf organiseren. Maar wat komt er allemaal kijken bij het produceren van de grootste, muzikale liveshow ter wereld? In de documentaire 'Operatie Songfestival' worden de producenten, presentatoren en het creatieve team achter de schermen gevolgd om van deze ‘beast of a show’ een groot succes te maken.

Internationale 'Songfestival Top 50' (zaterdag 22 mei, 12.00 tot 16.00 uur, NPO Radio 2)

Zestien landen doen mee aan de internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2. Alle stemmen tezamen bepalen welk liedje op de eerste plaats komt van de 'Internationale Songfestival Top 50'. NPO Radio 2 is de initiatiefnemer en organisator en zendt de lijst uit op de finaledag van het Eurovisie Songfestival 2021.

'Eurovisie Songfestival Grand Final' (zaterdag 22 mei, NPO 1, 21.00 uur) AVROTROS

Na 44 jaar is het Nederland door de winst van Duncan Laurence eindelijk gelukt het Eurovisie Songfestival naar ons land te halen. Vanuit Ahoy Rotterdam presenteren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager de finale van ‘s werelds grootste liedjeswedstrijd. Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland met zijn liedje Birth Of A New Age op het Europese podium. Welk land pakt de titel en mag de trofee ontvangen uit handen van Duncan? Cornald Maas en Sander Lantinga verzorgen het commentaar.

NPO Start

Op NPO Start zijn naast bovenstaande programma’s alle optredens te vinden van Nederlandse deelnemers uit het verleden via npostart.nl/songfestival.

BVN

Veel van de aan Songfestival gerelateerde uitzendingen zijn wereldwijd te volgen via de BVN-livestream, de BVN-app en satelliet. Zie voor een overzicht https://www.bvn.tv/esf/