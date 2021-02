Zo nomineren de bewoners voor een nieuw vertrek uit het 'Big Brother'-huis

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het gaat hard tegen hard in het 'Big Brother'-huis. Beide kampen denken nu écht goed na over wie ze willen nomineren. En dat zorgt meer dan ooit voor een duidelijke tweestrijd in de stemmen...

Het was woensdagavond weer tijd om te nomineren. De voorbije week werd er druk gespind en onderhandeld over de nieuwe nominatieronde. Uiteindelijk trekken Thomas en Jill aan het kortste eind. Zij nemen het donderdagavond tegen elkaar op in een nieuwe liveshow. Wie zal in het huis mogen blijven? Stemmen kan via de website van GOPlay.

'Big Brother', de liveshow met de exit van Jill of Thomas, donderdag 25 februari om 21.30 uur op RTL5.

