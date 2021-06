Zes vrijgezelle B&B eigenaren beginnen aan het liefdesavontuur van hun leven

Deze zomer staat voor zes vrijgezelle B&B eigenaren in het teken van 'de ware liefde vinden'. De B&B eigenaren wonen verspreid over heel Europa en krijgen allemaal vier potentiële partners op bezoek.

Lukt het om iemand te vinden die over de grens durft te kijken? En lukt het de eigenaren om iemand te vinden met wie zij hun droom durven te delen? Wie weet bloeit er ware liefde op. Dit is vanaf 12 juli elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 in 'B&B Vol Liefde'.

Bert, Caroline, Debbie, Jacob, Roxanne en Vincent gaan allemaal het liefdesavontuur aan deze zomer. Dit avontuur vindt plaatst op de meest romantische plekken door heel Europa. Op deze bijzondere plekken volgen we de zoektocht van de eigenaren en hun liefdeskandidaten wat mooie, romantische, maar ook grappige en soms pijnlijke situaties met zich meebrengt.

'B&B Vol liefde' wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en is vanaf 12 juli zeven weken lang elke maandag tot en met donderdag te zien bij RTL 4. Het programma wordt geproduceerd door Blue Circle.