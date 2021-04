Zaterdag 2 nieuwe releases op discovery+

Een spookhuis binnengaan is altijd spannend, maar wat als je helemaal niks van de voorgeschiedenis af weet? Dat is wat de 'Ghost Brothers' doen op zoek naar de waarheid achter de griezeligste huizen van Amerika.

Dalen Spratt, Marcus Harvey en Juwan Mass zijn eigenlijk doodsbang voor geesten, maar om hun angsten te overwinnen willen ze er juist van leren. En hoe! Zo gaan ze in de eerste aflevering van de nieuwe serie 'Ghost Brothers: Lights Out' op bezoek bij de doodenge Gothic Jail in Louisiana, waar bijna honderd jaar geleden twee gevangenen tegelijk werden opgehangen, omdat ze veroordeeld waren voor de moord op een taxichauffeur.

De twee hebben hun betrokkenheid altijd ontkend en daarom wordt gedacht dat hun boze geesten nog altijd rondwaren en zorgen voor griezelige verschijningen in deze voormalige gevangenis. Het punt is: Marcus en Juwan weten dit allemaal niet als ze voor het eerst ’s nachts het gebouw betreden, terwijl Dalen hen buiten aanstuurt en monitort.

Hun onwetendheid zorgt voor extra spanning, maar zorgt er ook voor dat ze onbevooroordeeld onderzoek kunnen doen. En dat doen ze op de voor hen even gedegen als humoristische manier. Want als je bang bent voor spoken, kun je er maar beter een beetje bij lachen.

'Ghost Brothers: Lights Out', vanaf zaterdag 17 april op discovery+.

'Ghost Adventures: Serial Killer Spirits'

Kan het griezeliger dan griezelig? Zeker! Kijk maar eens naar het nieuwe seizoen van Ghost Adventures: Serial Killer Spirits. Paranormale onderzoekers Zak en Aaron zijn wel wat gewend, maar nu ze de plekken onderzoeken van enkele beruchte seriemoordenaars stuiten ze op wel heel spookachtige taferelen. Zo bezoeken ze in Illinois de gevangenis van John Gacy, de man die de doodstraf kreeg voor de moord op 33 jongens en mannen in de jaren zeventig.

Ook gaan ze naar de Iowa-gevangenis die ooit Jake Bird vasthield, een seriemoordenaar die mogelijk 46 mensen heeft gedood. Waarvan bovendien wordt gezegd dat hij een dodelijke vloek heeft uitgesproken over de mannen die hem hebben veroordeeld. En ze gaan naar een verlaten huis in Utah waar de lokale bevolking beweert dat de beruchte seriemoordenaar Ted Bundy er een van zijn slachtoffers heeft vermoord. Het huis lijkt doordrenkt te zijn van een sinistere energie.

Maar ze beginnen hun zoektocht in Indiana, waar de 19e-eeuwse seriemoordenaar H.H. Holmes een negenjarige jongen heeft vermoord. De huidige eigenaar beweert dat er vreemde krachten in het huis rondwaren. Kunnen Zak en Aaron deze achterhalen en tot rust brengen?

'Ghost Adventures: Serial Killer Spirits', vanaf zaterdag 17 april op discovery+.