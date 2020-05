Yvon Jaspers praat in eerste 'Boer zoekt Vrouw Special' bij met Henk, Marnix en Steffi

Foto: © KRO-NCRV 2020

Na 55 logeerweken, meer dan 75 baby's en vele huwelijken gaat Yvon Jaspers terug naar een aantal boeren die we de afgelopen 15 jaar in 'Boer zoekt Vrouw' hebben gezien.

Yvon gaat bij ze langs om te horen hoe het leven hen is vergaan, hoe ze terugkijken op hun zoektocht en: of de liefde nog in hun leven is?

In de eerste aflevering van de 'Boer zoekt Vrouw Special' rijdt Yvon het erf op van boer Henk. Hij vertelde haar acht jaar geleden, als jonge boer van 26 jaar, dat hij een ondernemende vrouw zocht om het leven mee te delen. Hij werd tot over z’n oren verliefd op Fiona en de liefde bleek wederzijds. Inmiddels runt het stel, drie kinderen en een huwelijk verder, samen het melkveebedrijf dat Henk van zijn vader heeft overgenomen. Met de liefde zit het nog steeds goed, maar de onzekerheid of ze het bedrijf aan hun kinderen kunnen doorgeven bezorgt ze soms slapeloze nachten.

Ook boer Marnix beleefde twee jaar geleden veel slapeloze nachten. Het was niet de liefde die hem wakker hield. De kijkers zagen hem worstelen in zijn zoektocht naar vonken, vlinders en vuurwerk. Tevergeefs. De ware liefde vond hij na de opnames bij Emmie, een jeugdvriendin die inmiddels bij Marnix is ingetrokken. In de namiddagzon steken Marnix en Emmie op hun erf voor Yvon de barbecue aan en ontvangen ook een van hun beste vrienden: boerin Steffi en haar Roel! Tot Yvons verrassing brengen zij beschuit met muisjes mee…

'Boer zoekt Vrouw Special', zondag 17 mei om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.