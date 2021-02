WNL komt met een nieuw seizoen van 'Dragon's Den'

Foto: Omroep WNL - © Annemieke van der Togt 2021

Het wereldwijde succesvolle televisieprogramma 'Dragons' Den' is back in business. Omroep WNL zet de deuren weer open voor iedereen met een goed plan.

Beginnende ondernemers presenteren zich aan vijf top investeerders in de hoop hun dromen uit te laten komen. En vaak met succes, want in dit nieuwe seizoen wordt een record aan investeringen gedaan; de Dragons geven gezamenlijk een financiële impuls van bijna tien miljoen euro. Uit eigen zak.

De Dragons

Self made top-ondernemers Pieter Schoen, Shawn Harris, Won Yip, Michel Perridon en Nikkie Plessen zijn samen goed voor meer dan een miljard euro, waarmee ze investeren in de beste businessplannen. Ze hebben een neus voor goede startups, maar ze zijn het niet altijd met elkaar eens. Waar de ene dragon een idee als kansloos beoordeelt, slaat de ander juist toe. Ze dagen elkaar uit om in te schatten welk plan een fortuin waard is en dus een flinke investering verdient.

Relevanter dan ooit

Ondernemingen hebben het zwaar gehad in de crisis, maar de pandemie biedt ook kansen. Zoals Michel Perridon zegt: 'Corona maakt ondernemers inventief!'. Veel kansrijke initiatieven passeren de revue, zoals thee van Hollandse bodem, een slaaprobot en platforms voor thuiskapsters en rijschoolhouders.

'Dragons' Den' wordt gepresenteerd door Jort Kelder: 'Dragons' Den' is een verademing in een tijd waarin velen denken dat de staat welvaart creëert. Mis. Dat doen ondernemers, en niemand anders.'

Hoofdredacteur/directeur Omroep WNL Bert Huisjes: 'WNL vindt dat het ondernemerschap - groot en klein - in tijden van crisis alle steun verdient. Onze samenleving leunt zwaar op juist de inventiviteit van deze mensen, die de economie draaiende houden, of zelfs een nieuwe impuls geven. 'Dragons' Den' is een programma waarmee we mensen willen inspireren. Laten we met Dragons' Den kijken naar alle inventiviteit die ons land te bieden heeft. Met ernst, en natuurlijk soms ook een een gulle lach.'

Quote producent Vincent ter Voert: 'Het is inspirerend te zien dat de Dragons grote risico's nemen met hun eigen geld, juist nu er stevige tegenwind is. Dat kenmerkt echte ondernemers.'

'Dragons' Den' is een format van Sony Pictures Television en wordt geproduceerd door Vincent TV Producties. Vanaf donderdag 4 maart wekelijks om 21.30 uur bij omroep WNL op NPO 1.