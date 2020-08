Winnaars vierde kwalificatie Gouden Televizier-Ring 2020

Het zit erop, de vierde en laatste kwalificatieronde voor de Gouden Televizier-Ring 2020. Dit zijn volgens kijkers de vijf beste programma's van het afgelopen kwartaal.

De stembus voor vierde en laatste kwalificatieronde van de 55e Gouden Televizier-Ring verkiezing is gesloten. Vandaag maken we bekend welke vijf programma’s door zijn naar de grote nominatieronde! Deze vijf titels kregen deze ronde de meeste stemmen van tv-kijkend Nederland.

Dit zijn in alfabetische volgorde de winnaars van de vierde kwalificatieronde:

- Beter Laat Dan Nooit' (RTL 4)

- Fred: Het Andere Gezicht' (Videoland)

- Het Echte Leven in de Dierentuin' (NTR)

- Het Familiediner' (EO)

- Nick, Simon & Kees: Homeward Bound' (AVROTROS)

De winnaars

'Beter Laat Dan Nooit', 'Fred: Het Andere Gezicht', 'Het Echte Leven in de Dierentuin', 'Het Familiediner' en 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound' vormen nu samen met de 15 winnaars van de voorgaande drie rondes (winnaars ronde 1, ronde 2, ronde 3) de selectielijst. Komende maand komen daar via wildcards nog vijf titels bij. Die programma’s waren prachtig, maar trokken bijvoorbeeld net te weinig kijkers om mee te mogen doen of waren wel hét gesprek van de dag, maar kregen nét te weinig stemmen tijdens de kwalificatierondes.

Gouden Televizier-Ring Verkiezing

Als de lijst met 25 titels compleet is, start in augustus de grote nominatieronde. Dan kan er ook gestemd worden voor de Televizier-Sterren die ook tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala worden uitgereikt.

8 oktober

Het Gouden Televizer-Ring Gala is op 8 oktober in Carré te Amsterdam. Het gala wordt rechtstreeks uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1.