Winnaars 3de kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring gekend!

De stemmen zijn binnen, de winnaars bekend. Voor deze vijf prachtprogramma's wordt het sowieso een mooie zomer. Zij kregen de meeste stemmen en maken nog kans op de Gouden Televizier-Ring 2021!

Zoals altijd werd er weer massaal gestemd in deze kwalificatieronde en dat leverde de volgende uitslag op.

In alfabetische volgorde:

- 'BN'ers in het Ziekenhuis' (SBS6)

- 'De kinderen van Ruinerwold' (BNNVARA)

- 'Even tot hier' (BNNVARA)

- 'Mocro Maffia' (Videoland)

- 'Oogappels' (BNNVARA)

Vooral BNNVARA is goed vertegenwoordigd met drie programma's waaronder de indrukwekkende documentaireserie 'De Kinderen van Ruinerwold' en het bewierookte satirische programma 'Even tot Hier' van Jeroen Woe en Niels van der Laan. Ook Videoland laat zich niet onbetuigd met de spannende misdaadserie 'Mocro Maffia'.

Verrassing

De mooie dramaserie 'Oogappels' haalt een zeer verdiend succes en de verrassing van deze ronde is het programma 'BN'ers in het Ziekenhuis' waarin o.a. Isa Hoes en Richard Groenendijk aan de slag gaan in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

25 programma's

Bovenstaande vijf programma’s komen bij de 10 programma's die zich al plaatsten via de vorige twee kwalificatierondes. In totaal dingen straks 25 programma’s mee naar de Gouden Televizier-Ring die in oktober wordt uitgereikt.