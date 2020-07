Wietze de Jager en Sylvana IJsselmuiden gaan strijd met elkaar aan in 'FAIL SUCCES?!'

Voor het nieuwe 538-programma 'FAIL SUCCES?!' werken 538-dj Wietze de Jager en presentatrice en actrice Sylvana IJsselmuiden zich letterlijk in het zweet. In een zesdelige serie maakt het duo iedere week kennis met een ander beroep waarbij ze hun handen flink uit de mouwen moeten steken.

En ze gaan de strijd met elkaar aan: wie is het meest geschikt voor de job? Wie faalt en wie heeft er succes? De eerste aflevering van ‘FAIL SUCCES?!’ is vanaf donderdag 16 juli te zien op het 538 YouTube-kanaal.

Wietze de Jager, 538-dj: 'Van een dag meelopen met Bizzey als zijn personal assistant tot danspasjes bedenken en je uitsloven in de keuken met ontelbare ingrediënten. Bloed, zweet en tranen, we hebben alles gegeven. Best confronterend om te zien wat je allemaal niet kan haha, maar het was erg leerzaam!'

Sylvana IJsselmuiden, presentatrice en actrice: 'We hebben ons uit de naad gewerkt, maar ik vond het fantastisch om te doen. Boer Jan mag me altijd bellen als hij hulp nodig heeft in de stal.'

In 'FAIL SUCCES?!' duiken Wietze en Sylvana in zes compleet verschillende werelden. Ze worden keer op keer verrast en uitgedaagd om alles uit de kast te halen en het beste van zichzelf te laten zien. In de eerste aflevering laat boer Jan, bekend van het tv-programma 'Boer Zoekt Vrouw', het duo zwoegen op de boerderij. In de andere afleveringen gaan zij letterlijk kopje onder met De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, bereiden zij culinaire hoogstandjes onder het toeziend oog van chef-kok Ron Blaauw, laten ze hun dans skills zien als choreograaf en mogen zij zich voor één dag bemoeien met het leven van rapper Bizzey als zijn personal assistant.

'FAIL SUCCES?!' is vanaf donderdag 16 juli wekelijks om 16.00 uur te zien op 538.nl en het YouTube-kanaal van 538. Iedere maandag is de serie om 21.30 uur te zien op TV 538.