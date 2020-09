'Watching with the Osbournes: Portals To Hell' op Dplay

Foto: Dplay - © Discovery Benelux 2020

Paranormaal onderzoeker en spokenjager Jack Osbourne is niet alleen bekend van 'Portals To Hell', maar tevens 'de zoon van'. Maar wat vinden vader Ozzy en moeder Sharon eigenlijk van zijn werk?

Geloven zij ook in een hiernamaals en dat geesten nog kunnen rondspoken op bepaalde locaties? In deze speciale aflevering – die als start geldt voor het nieuwe seizoen – kijken the Osbournes met zijn drieën naar een van Jacks afleveringen van 'Portals To Hell'. Hierin brengt Jack samen met zijn mede-onderzoeker Katrina Weidman een bezoek aan de griezelige Shanghai Tunnels in Oregon waar het nogal schijnt te spoken.

Ozzy en Sharon zitten thuis op de bank te kijken en staan in verbinding met Jack die – cornonaproof – vanuit zijn eigen huis naar zijn eigen aflevering kijkt en toelichting geeft. Het levert unieke televisie op waarbij the Osbournes hun kijk op het paranormale leven geven. Geloven ze in deze zaken of zijn ze sceptisch? Ook krijgen we bijzondere anekdotes te horen van Jack en Katrina over hun onderzoek.

'Watching with the Osbournes: Portals To Hell', vanaf donderdag 1 oktober op Dplay.