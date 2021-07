Wat zijn de stoerste sporten tijdens Tokyo 2020?

Nieuw is natuurlijk niet altijd beter, maar de radicale facelift van de - officieel - 32ste Olympische Spelen maakt via de introductie van een aantal spectaculaire sporten wel iets duidelijk. Veel, zo niet alles, is bij het IOC erop gericht om het event aantrekkelijker te maken voor een jonger publiek. Heldhaftiger.

Meer wow-factors zeg maar. Deze drie sporten springen er volgens ons qua spektakel uit.

1. Skateboarden

Scouten kunnen ze wel bij het IOC. Dikke kans dat er tijdens Tokyo 2020 veel aandacht uitgaat naar het debuterende skateboarden met z'n caballerials, kick-flips en meer van zulks heroïsch stuntwerk op vier kleine wieltjes. De Nederlandse Keet Oldenbeuving zie je in de nacht van zondag 25 juli op maandag 26 juli om 2.00 uur in actie. Ben je niet zo'n nachtbraker? Kijk dan haar wedstrijd terug op discovery+. De 12-jarige Britse skateboarder Sky Brown wordt overigens de jongste zomer olympiër ooit in Groot-Brittannië. Als je benieuwd bent naar haar verhaal, bekijk dan de documentaire 'Reaching The Sky' op discovery+.

2. Surfen

Nog zo'n nieuwe olympische sport waar je u tegen zegt. Surfers zijn niet veel minder iconisch dan skaters. Waarbij je dan wel net even verder moet denken dan aan een sport voor louter Beach Boys in een omgeving met louter wuivend witte palmstranden en ukeleles. Google anders even naar het 'breaking the waves' van Braziliaan Gabriel Medina of Aussie Stephanie Gilmore: sick! De Nederlandse Kiran Badloe gaat door weer en wind om de gouden medaille binnen te slepen en zie je op maandag 26 juli vanaf 8.05 uur live op discovery+ in actie.

3. Sevens Rugby

We kijken erg uit naar het rugbytoernooi dat al debuteerde in Rio waar we voor altijd fan werden van de Fiji-eilanden. Niet het klassieke en soms wat saaie 15 tegen 15, maar het spectaculaire seven a side. Deze gasten (m/v) beheersen dus echt alles: snelheid, techniek, kracht, ook mentale. Bruut!

Wil je ook niets missen van de Olympische Spelen? Stream elk onvergetelijk moment op discovery+ en kijk voor achtergronden en samenvattingen op Eurosport.nl.