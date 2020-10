Waldemar Torenstra maakt roadtrip van Kaapstad naar Caïro in 'Ondersteboven van Afrika'

Waldemar Torenstra maakt roadtrip van Kaapstad naar Caro in 'Ondersteboven van Afrika'

Kunnen we de manier waarop we in het Westen naar Afrika kijken omdraaien? Waldemar neemt de kijker mee op een avontuurlijke roadtrip door Afrika, van Kaapstad naar Caro. Op zijn motor reist hij ruim 16.000 kilometer door twaalf landen.

Hij gaat op zoek naar onbekende verhalen en bijzondere ontmoetingen om ons beeld over dit enorme continent te verrijken. Wat kunnen wij leren van deze landen, hun tradities, levensinstelling en onwaarschijnlijke aanpassingsvermogen?

Waldemar: 'Als kind kwam ik voor het eerst in aanraking met het Afrikaanse continent door de strip 'Kuifje in Afrika', maar toen ik deze opnieuw las, merkte ik dat de clichés daarin vandaag de dag echt niet meer kunnen. Vanaf toen werd dat mijn insteek: kunnen we een nieuwe 'Kuifje in Afrika' maken? Het werd in elk geval een van de heftigste en mooiste tochten die ik ooit gemaakt heb, waarin ik heel veel heb geleerd dat ik graag wil delen.'

In 60 dagen reisden Waldemar en zijn camera- en geluidsman van Zuid-Afrika naar Egypte via Namibië, Soedan, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Zuid-Sudan, Ethiopië, Kenia en Sudan. In de eerste aflevering duikt Waldemar in de geschiedenis van Zuid-Afrika en ontdekt dat de rol die Nederlanders daar hebben gespeeld heel anders is dan we op school hebben geleerd. Hij ontmoet zwarte, gekleurde en witte Afrikanen en hoort zo de verschillende visies op wat de 'regenboognatie' Zuid-Afrika zou moeten worden. Lukt het ze om er samen uit te komen? En over hun eigen afkomst heen te stappen? Dus ook over 'je witte schuldgevoel', zoals hij te horen krijgt?

Verder in de serie stuit Waldemar op een onbekend maar pijnlijk genocide verhaal in Namibië, waarbij de Herero-stam door de Duitse kolonisten grotendeels is omgebracht, ruim een eeuw gelden. We zien ook wat de San, de oerbewoners van het continent, doen om hun cultuur in stand te houden in het moderne Afrika. In Botswana is Waldemar onder de indruk van de overweldigende natuur. Olifanten worden door boeren doodgeschoten, omdat zij hun oogst verwoesten. In Zambia ziet Waldemar hoe het koloniale verleden er nog steeds voor zorgt dat er koper uit het land wordt gevoerd, maar ook hoe een vrijwel vergeten vrouwenritueel weer aan populariteit wint

