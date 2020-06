Vrijdagavond Filmavond met meerdere filmpremieres op Spike

Spike Films! De gehele maand juni staat ViacomCBS zender Spike in het teken van tv-premières. Vanaf 5 juni start de Vrijdagavond Filmavond met 4 filmpremières op televisie.

Check hieronder welke filmpremières in juni op de filmagenda staan tijdens Vrijdagavond Filmavond, iedere vrijdag om 20.30 uur op Spike.

VRIJDAG 5 JUNI, 20.30 UUR - 'DOWNSIZING'

In 'Downsizing' ontdekken Noorse wetenschappers hoe ze als oplossing voor overbevolking mensen kunnen laten krimpen tot een lengte van bijna 13 centimeter.

Acteurs: Matt Damon, Christoph Waltz, Kristen Wiig

VRIJDAG 12 JUNI, 20.30 UUR - 'WHISKEY TANGO FOXTROT'

Journalist Kim Baker is de sleur van haar comfortabele leven zat en grijpt de kans aan om correspondent te worden in Afghanistan. Ze is volledig onvoorbereid op wat haar staat te wachten, maar na enige aanpassing is ze er snel thuis.

Acteurs: Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, Alfred Molina

VRIJDAG 19 JUNI, 20.30 UUR - 'SAME KIND OF DIFFERENT AS ME'

De levens van drie mensen zijn door het lot en vriendschap met elkaar verbonden. Ron probeert zijn huwelijk te redden met zijn vrouw. Op aandringen van zijn vrouw raakt hij bevriend met een dakloze man die voor gevaar zorgt.

Acteurs: Renée ZellwegerJon Voight, Djimon Hounsou

VRIJDAG 26 JUNI, 20.30 UUR - 'FENCES'

De Afro-Amerikaanse vader Troy heeft te maken met discriminatie terwijl hij probeert zijn gezin op te voeden in het Amerika van de jaren vijftig. Tegelijkertijd probeert hij zijn eigen leven op orde te krijgen.

Acteurs: Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Jovan Adepo

Vrijdagavond Filmavond, vanaf 5 juni elke vrijdag een filmpremière om 20.30 uur exclusief op Spike.