Volg de Tweede Kamerverkiezingen 2021 bij NPO

De NPO besteedt de komende weken uitgebreid aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart. Er zijn debatten en andere speciale uitzendingen te zien en te horen op radio, tv, online en on demand.

Uiteraard komen de verkiezingen ook aan bod in de actuele reguliere programmering.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gaan stemmen, hebben NPO 3, 3FM en FunX samen een nieuw platform gelanceerd (npo3.nl/verkiezingen) waar alle relevante informatie wordt gebundeld, zoals speciale radio- en tv-uitzendingen, YouTube-filmpjes, podcasts en artikelen.

Bij de grote debatten op televisie zet de NPO gebarentolken in, te volgen via het voor iedereen toegankelijke themakanaal NPO Nieuws. Zie ook NPO zet gebarentolk in bij verkiezingsdebatten.

Televisie:

'Goedemorgen Nederland' (elke werkdag, NPO 1, 07.10 uur, WNL)

In 'Goedemorgen Nederland' zijn in aanloop naar de verkiezingen lijsttrekkers als co-host te zien. Ook nemen ze zelf een gast mee.

'Tijd voor MAX' (elke werkdag, NPO 1, 17.10 uur, Omroep MAX)

In 'Tijd voor MAX' mogen de lijsttrekkers van alle zittende partijen één punt uit hun partijprogramma bespreken en verder willen Martine van Os en Sybrand Niessen ook alles weten over de persoon áchter de politicus.

'Nieuwsuur' (tot en met 11 maart, NPO 2, 21.30 uur NTR/NOS)

'Nieuwsuur' komt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met een aantal speciale uitzendingen. 'Nieuwsuur'-anchors Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars interviewen de lijsttrekkers en politiek duider Arjan Noorlander analyseert de partijen, onder meer aan de hand van kiezersonderzoek door Ipsos. Daarnaast maakt 'Nieuwsuur' een speciale reportageserie 'Buiten het Binnenhof'. Verslaggever Jan Eikelboom en redacteur Evert-Jan Offringa gaan daarvoor op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het Nederlandse electoraat aankijkt tegen de politiek in het afgelopen jaar en wat de verwachtingen zijn.

'De Hofkar' (vanaf woensdag 3 maart, NPO 2, 22.10 uur, PowNed)

'De Hofkar' gaat weer de weg op. In aanloop naar de verkiezingen chauffeert presentator Rutger Castricum lijsttrekkers in zijn taxi door het land en gaat hij het gesprek aan over prangende verkiezingsthema’s en hun persoonlijke leven. De passagiers die op de achterbank plaatsnemen zijn o.a. Lilianne Ploumen (PvdA), Wopke Hoekstra, (CDA), Farid Azarkan (DENK), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Thierry Baudet (Forum voor Democratie), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Lilian Marijnissen (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Joost Eerdmans (JA21).

'Pointer' (zondag 7 en zondag 14 maart en maandag 8 april, NPO 2, circa 21.00 uur, KRO-NCRV)

'Pointer' maakt drie tv-uitzendingen over de verkiezingen. De eerste aflevering gaat over algoritmen van social media en hoe die het stemgedrag kunnen beïnvloeden. Aflevering twee gaat over manipulatie van sociale media om (misleidende) verkiezingsinformatie te versterken. In aflevering drie wordt bekeken welke rol desinformatie hebben gehad op de verkiezingen van 17 maart. Aan de uitzendingen worden ook online producties gekoppeld.

'Pauw's Verkiezingsdebatten' (maandag 8, dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 maart, NPO 1, circa 22.10 uur, BNNVARA)

Jeroen Pauw leidt vanuit Amsterdam vier avonden achter elkaar een debat tussen telkens twee lijsttrekkers van de grote politieke partijen. Op maandag 8 maart, internationale vrouwendag, debatteert Lilianne Ploumen (PvdA) met Sigrid Kaag (D66). Op dinsdag 9 maart is de beurt aan Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Op woensdag 10 maart staan Lilian Marijnissen (SP) en Gert-Jan Segers (CU) tegenover elkaar. Op donderdag 11 maart wordt de arena vrijgemaakt voor Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD). De debatstellingen gaan over onderwerpen als klimaat, migratie, zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt, het coronabeleid en de woningmarkt.

'Pauw's Verkiezingsdebatten' wordt elke dag gevolgd door Op1 (NPO 1, even na 23.00 uur, BNNVARA/EO/MAX/WNL) waarin op de debatten wordt teruggeblikt.

'Kies Wat' (donderdag 11 maart, NPO 3, 20.25 uur, BNNVARA)

Het klimaat, onderwijs, discriminatie en de arbeids- en woningmarkt zijn thema’s die voor kiezers tussen 18 en 35 voor een belangrijk deel bepalen op wie ze stemmen. Maar hoe maak je een keuze met zoveel verschillende partijen en standpunten? Tim Hofman neemt verkiezingsprogramma’s onder de loep en zet politici tegenover elkaar. Lukt het de 150 zwevende kiezers die via een scherm meekijken om een keuze te maken? Het programma is ook live te volgen via YouTube.

'Freek de Jonge: De Loterij' (zaterdag 13 maart, NPO 2, 22.20 uur, VPRO)

De zesde verkiezingsconference van Freek de Jonge, De Loterij, is een cabaretesk commentaar op de staat van het land aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen.

'NOS Jeugdjournaal Verkiezingen' (zondag 14 maart, NPO Zapp, 19.00 uur, NOS)

Presentator Joris Marseille en verslaggever Milou Stoop ontvangen Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP). De lijsttrekkers houden voor een publiek van schoolkinderen een spreekbeurt over de toekomst van Nederland, vertellen over hun eigen jeugd en over hun hobby’s. Tijdens een quiz wordt duidelijk wat de politici weten over de leefwereld van kinderen. De overige partijen krijgen een plekje op de site en app van het 'NOS Jeugdjournaal'. Door middel van korte biografieën wordt uitgelegd welke partijen er in de huidige Kamer zitten en wat zij voor kinderen belangrijk vinden.

'Het EenVandaag Debat' (maandag 15 maart, NPO 1, 18.15 uur, AVROTROS)

Twee dagen voor de verkiezingen gaan VVD, CDA, PVV, D66, GroenLinks en PvdA met elkaar in debat bij 'EenVandaag'. De lijsttrekkers debatteren in Den Haag met elkaar over diverse thema's, onder meer aangedragen door wat volgens de leden van het EenVandaag Opiniepanel de belangrijkste onderwerpen zijn tijdens deze verkiezingen. Gijs Rademaker licht in de uitzending toe hoe er door de panelleden over die thema's wordt gedacht en hoe zij ervoor staan in de laatste peiling van EenVandaag/Ipsos. Het debat wordt geleid door Pieter Jan Hagens.

'NOS Nederland Kiest: De Stemming' (NPO 1, dinsdag 16 maart, 19.00 uur, NOS)

'NOS Nederland Kiest: Het Debat' (NPO 1, dinsdag 16 maart, 20.30 uur, NOS)

Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doen 37 partijen mee, een naoorlogs record. In de aanloop naar de verkiezingen laat de NOS graag zoveel mogelijk lijsttrekkers aan het woord. In één debatprogramma passen ze echter niet meer; daarom maakt de NOS twee rechtstreekse programma’s aan de vooravond van de stembusgang op dinsdag 16 maart. Vóór het 'NOS Journaal' van 20.00 uur is er 'De Stemming', met de kleinere partijen en gepresenteerd door Winfried Baijens. Na 'Het Journaal' volgt 'Het Debat', met de grote partijen en geleid door Rob Trip. Beide programma’s komen uit de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. Meteen na afloop van de uitzending is er op NOS.nl, de NOS-app en de social kanalen van de NOS een nazit, waarin politiek verslaggevers Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Albert Bos onder leiding van Emil van Oers het debat nabespreken en vragen van kijkers beantwoorden.

'NOS Nederland Kiest: De Uitslagen' (woensdag 17 maart, NPO 1, 20.30 uur, NOS)

Na drie dagen stemmen sluiten op 17 maart de stembureaus en is het de beurt aan de tellers. De NOS praat de kijker de hele avond bij over de verkiezingen vanuit de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. Met uitslagen, de exitpoll van marktonderzoeksbureau Ipsos en reacties van lijsttrekkers en kiezers. Rob Trip presenteert de uitzending samen met Malou Petter, die zich vooral richt op de uitslagen. Het duiderspanel, dat bestaat uit de Haagse verslaggevers Ron Fresen, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander, reageert op de gebeurtenissen van de avond.

Het tellen van de stemmen gaat de hele nacht door en de NOS brengt de kijker op donderdag 18 maart vanaf 06.00 uur tot 13.30 uur in lange Journaaluitzendingen op NPO 1 op de hoogte van het laatste verkiezingsnieuws.

NPO Start:

Bovenstaande programma's en meer over de verkiezingsthema's, politieke partijen, de stemming in het land en achtergronden: zie op NPO Start Verkiezingen Tweede Kamer.

NPO Radio 1:

Op NPO Radio 1 zenden diverse programma’s in aanloop naar de verkiezingen live uit vanuit de sociëteit in Nieuwspoort in Den Haag. Een keur aan politici en andere belanghebbenden komt aan het woord. Waaronder natuurlijk de grootste belanghebbende als het om de verkiezingen gaat: de kiezer zelf.

'1 op 1' (maandag tot en met vrijdag, 11.30 uur, KRO-NCRV)

Presentator Sven Kockelman verhuist tijdelijk naar Nieuwspoort, waar hij op zijn bekende scherpe wijze de lijsttrekkers interviewt in '1 op 1'.

'Dit is de Dag' (maandag tot en met vrijdag, 18.30 uur, EO)

Kiezers gaan zelf dagelijks in gesprek met politieke kopstukken, onder leiding van Tijs van den Brink. Van Sigrid Kaag (D66) tot Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA). Voorafgaand aan de uitzending kunnen luisteraars vragen insturen, en daarmee een kans maken op een ticket voor de online publieke tribune bij 'Dit is de Dag' – zodat ze de vraag ook zélf aan de politicus in kwestie kunnen stellen.

'Nieuws en Co' (maandag tot en met vrijdag, 17.00 uur, NTR)

Presentator Waldy van Geenen gaat zelf het land in om stemmen op te halen voor 'Nieuws en Co' – vragen die hij bij kiezers ophaalt worden beantwoord in 'Dit is de Dag'.

'Het EenVandaag Debat' (maandag 15 maart, 18.15 uur, AVROTROS)

Ook te zien op NPO 1, zie de info daarover hierboven.

'NOS Uitslagenavond' (woensdag 17 maart, 20.30 uur, NOS)

De NOS heeft aandacht voor het laatste nieuws in een speciale avondvullende uitzending. De presentatie is in handen van Lara Rense en Tijs van de Brink. Xander van der Wulp verzorgt de politieke duiding. De ontwikkelingen worden besproken met gasten in de studio en aangevuld met reacties van verslaggevers in het land en de partijen zelf.

Podcasts NPO Radio 1:

'Motie Muusse' (vanaf maandag 8 maart, KRO-NCRV)

Talitha Muusse maakt een persoonlijke podcast over jongeren en politiek en over haar eigen eerdere politieke aspiraties. De laatste podcastopname van deze reeks is op 15 maart live volgen via Instagram en daarbij is het mogelijk zelf in gesprek te gaan met Muusse en de jonge politici aan haar tafel in Nieuwspoort.

'De Stemming van Vullings en Van der Wulp' (vanaf vrijdag 12 maart)

Luisteraars met prangende vragen over de verkiezingscampagne kunnen terecht bij Xander van der Wulp (NOS) en Joost Vullings (AVROTROS). Op vrijdag 12 maart is de opname van hun populaire NPO Radio 1-podcast live volgen en kunnen luisteraars via de online publieke tribune met hen in gesprek.

'De Spindocters' (YouTube en podcast, EO)

De verkiezingscampagnes worden dagelijks ontspint door Tijs van den Brink en zijn spindocters Julia Wouters (PvdA) en Jack de Vries (CDA). De gesprekken zijn elke werkdag vanaf 19.00 uur live te volgen op het NPO Radio 1 Youtube-kanaal. Hun analyses zijn ook in de podcast 'De Spindocters' te horen.

Deze podcast zijn te beluisteren via de NPO Luister-app, de site of app van NPO Radio 1 en andere podcasts-platforms.

Podcast NPO Radio 2:

'Ingelijst' (KRO-NCRV)

Ruud de Wild interviewt voor het tv-programma 'Ingelijst' op NPO 1 lijsttrekkers van verschillende politieke partijen en onderzoekt zo de soundtrack van hun leven. Na het gesprek maakt Ruud een schilderij dat volgens hem de hoofdpersoon typeert. Van het tv-programma wordt ook een speciale podcastversie gemaakt.

Te beluisteren via de NPO Luister-app , de site of app van NPO Radio 2 en andere podcasts-platforms.

NPO 3FM:

'Frank & Eva: Welkom Bij Het Stemloket!' (woensdag 17 maart, NPO 3FM, 16.00 uur, BNNVARA/VPRO)

Op de dag van de verkiezingen maken de dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman een extra lange middagshow die in het teken van de verkiezingen staat, van 16.00 uur ’s middags tot 00.00 's nachts. Hun programma 'Frank & Eva: Welkom Bij De Club' wordt eenmalig omgedoopt tot 'Frank & Eva: Welkom Bij Het Stemloket!'

BVN:

Veel uitzendingen rond de verkiezingen zijn ook wereldwijd te volgen via de BVN-livestream, de BVN-app en satelliet. Zie voor een overzicht www.bvn.tv/verkiezingen.