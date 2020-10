Volg de Amerikaanse presidentsverkiezingen bij 'RTL Nieuws'

Foto: RTL Nieuws - © RTL 2020

Op dinsdag 3 november bereikt de spannende strijd om het Amerikaanse presidentschap zijn hoogtepunt: komt er een tweede termijn voor Donald Trump in het Witte Huis, of wordt voormalig vicepresident Joe Biden zijn opvolger?

'RTL Nieuws' verslaat de weg naar het Witte Huis van minuut tot minuut op een speciaal liveblog op de site en in de app met daarin het laatste nieuws, reportages vanuit de VS en achtergrondverhalen. Op woensdagochtend 4 november is vanaf 5.30 uur de uitgebreide live-uitzending 'RTL Nieuws: Amerika kiest' te zien bij RTL 4 met daarin het verlossende antwoord op de vraag: wie wint de 59e presidentsverkiezingen?

Liveblog

Alle ontwikkelingen zijn te volgen op een liveblog op de site en in de app van 'RTL Nieuws'. Hier wisselen nieuwsberichten, video’s en achtergrondartikelen elkaar af. 'RTL Nieuws'-correspondent Erik Mouthaan en verslaggever Ruben Leter zijn de gezichten van deze liveblog. Ook politiek verslaggever Floor Bremer maakt reportages vanuit de gehele VS. Welke verschuivingen zien we in de 'swing states' en hoe ziet de Amerikaanse bevolking zelf de toekomst van hun land? We volgen de uitslagen met kiezers van beide partijen. De correspondenten en verslaggevers van 'RTL Nieuws' zijn ook te zien bij de andere actualiteitenprogramma's van RTL zoals 'Jinek', 'RTL Boulevard' en bij RTL Z.

Speciale live-uitzending

Op woensdagochtend 4 november is de uitslag van de verkiezingen vanaf 5.30 uur live te volgen bij RTL 4 in 'RTL Nieuws: Amerika kiest'. 'RTL Nieuws'-presentatoren Daphne Lammers, Peter van Zadelhoff en Jan de Hoop werken samen met de correspondenten en verslaggevers ter plaatse naar de uitslag toe.

Erik in de Verdeelde Staten

Ook bij Videoland is er volop aandacht voor de verkiezingen. Erik Mouthaan, die voor de vierde keer de Amerikaanse verkiezingen verslaat voor 'RTL Nieuws', maakte de exclusieve, zesdelige documentairereeks 'Erik in de Verdeelde Staten'. Ook de tweedelige miniserie 'The Comey Rule' over voormalig FBI-directeur James Comey is in Nederland exclusief te zien bij Videoland. Bekijk hier het complete aanbod van Videoland rondom de Amerikaanse verkiezingen.