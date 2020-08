VIP-editie 'Ik Weet Er Alles Van!' vanaf maandag bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Eddy ZoŽy over vogels, Euvgenia Parakhina over Duitsland, Samantha Steenwijk over Formule 1, Maik de Boer over 'GTST' en meer... in: 'Ik Weet Er Alles Van! VIPS'.

Welke Bekende Nederlander heeft de scherpste blik én het opmerkelijkste specialisme in de VIP-editie van 'Ik Weet Er Alles Van!'?

In de speciale VIP-editie van de komische quiz 'Ik Weet Er Alles Van!' ontvangt Ruben Nicolai vanaf 17 augustus een breed scala aan Bekende Nederlanders in de studio. Hun doel: bewijzen dat ze echt álles weten van hun eigen hobby! Om dat te testen krijgen de Bekende Nederlanders uiteraard vragen over hun eigen specialisme, maar óók over de hobby’s van hun tegenstanders. En alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, moeten ze om te winnen inschatten hoe slim de anderen zijn. Elke VIP-deelnemer heeft een verrassende hobby in petto, waar ze werkelijk álles van zeggen te weten. Maar ís dat ook écht zo – of overschatten ze zichzelf?

Meesterbakker Robèrt van Beckhoven denkt elke vraag over voetbal juist te kunnen beantwoorden. 'Game of Thrones' heeft geen geheimen voor zangeres Tania Kross (denkt ze zelf) en haar collega Samantha Steenwijk zegt haar hand niet om te draaien voor vragen over Formule 1. Maar is het grenzeloze zelfvertrouwen van de VIPS terecht? Vreemde vogels, The Beatles, Japan, 'GTST', Kanye West en Paarden: allerlei onderwerpen komen voorbij. Het geld dat de VIPS verdienen verdwijnt uiteraard niet in hun eigen portemonnee, maar gaat naar een persoonlijk goed doel.

De VIPS-editie van 'Ik Weet Er Alles Van!' zal als late-night editie van de reguliere quiz twee weken te zien zijn vanaf 17 augustus, elke maandag tot en met donderdag om 21.30 uur bij RTL 4. De reguliere editie van 'Ik Weet Er Alles Van!' is van maandag tot en met donderdag te zien om 20.00 uur bij RTL 4.

De gasten van 'Ik Weet Er Alles Van! VIPS' zijn:

Week 1:

The Kik-zanger Dave von Raven (The Beatles), presentator Eddy Zoëy (Vogels), schaatser Rintje Ritsma (Motorsport), meesterbakker Robèrt van Beckhoven (Voetbal), actrice Melissa Drost (Japan), danseres Euvgenia Parakhina (Duitsland) en youtuber Nienke Plas (Hans Teeuwen).

Week 2:

Lifestyle-coach Maik de Boer ('GTST'), rapper Gers Pardoel (Kanye West), actrice en professioneel fitgirl Fajah Lourens (Paarden), zangeres Samantha Steenwijk (Formule 1), zangeres Tania Kross (Game of Thrones), youtuber Steven Brunswijk (Superhelden) en cabaretière Martine Sandifort (Spiritualiteit).

'Ik Weet Er Alles Van!' en 'Ik Weet Er Alles Van! VIPS' worden geproduceerd door Blue Circle.