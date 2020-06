'Vintage Love': hele maand lang romantische filmklassiekers bij Net5

'I would have stayed for two thousand' of 'I'm the king of the world', beiden beroemde uitspraken uit filmklassiers 'Pretty Woman' en 'Titanic'.

Met onder meer deze films is de Vintage Love maand ook dit jaar weer terug bij Net5: de maand waarin bekende romantische filmklassiekers voorbijkomen zoals 'Dirty Dancing', 'Cocktail', 'Notting Hill' en 'Top Gun'. De hele maand juli staat in het teken van Vintage Love en start op woensdag 1 juli om 20.30 uur met 'The Bodyguard'.

Vintage Love is een goed scorende maand bij Net5. Sinds 2015 staat juli in het kader van Vintage Love bij Net5. In 2019 was de maand goed voor een overall marktaandeel van 6.8% en in dat jaar werden ook de hoogste marktaandelen gehaald. De prime time films deden het goed, met een gemiddeld marktaandeel van 8.5%. (Bron: 25-59 inclusief UGK)

De volgende films zijn om 20.30 uur te zien tijdens de Vintage Love maand:

Woensdage

1 juli 'The Bodyguard'

8 juli 'Cocktail'

15 juli 'Grease'

22 juli 'Dirty Dancing'

29 juli 'Coyote Ugly'

Donderdagen

2 juli 'Pretty Woman'

9 juli 'Notting Hill'

16 juli 'You’ve Got Mail'

23 juli 'Overboard'

30 juli 'It Takes Two'

Maandagen

6 juli 'Top Gun'

13 juli 'Titanic'

20 juli 'Pearl Harbour'

27 juli 'Robin Hood: Prince of Thieves'

Uitzending: hele maand juli, vanaf woensdag 1 juli om 20.30 uur bij Net5.