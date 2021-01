Vijfde bakker verlaat 'HHB'-tent: 'Het was alsof we naar een pretpark gingen'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

Zondagavond is bekendgemaakt wie als vijfde de Heel 'Holland Bakt'-tent moest verlaten. Opgelet als je de aflevering nog niet gezien hebt want dit artikel bevat spoilers.

'Het voelt alsof je familie van elkaar bent en dat had ik helemaal niet verwacht, want je staat daar toch als concurrenten. Je wilt zolang mogelijk in de tent blijven maar je wilt ook niet dat één van de anderen naar huis moet.'

Het avontuur stopte helaas voor Daniel. Het afscheid van de tent valt hem moeilijk, niet alleen om zijn nieuwe bakvrienden achter te laten, maar ook omdat het in deze tijd een gekke manier van afscheid nemen is. 'Je hebt in al die weken een band opgebouwd en dan voelt het heel vreemd dat je juist op zo’n moment op afstand moet blijven van elkaar. We konden elkaar bij het afscheid niet omhelzen en zelfs geen hand geven.'

Traditioneel

'Ik vond het leuk om traditionele Nederlandse recepten te maken zoals een kano, die had ik nog nooit gebakken. Maar Elizabeth zag dat ik de vormpjes niet had meegebakken toen ze in de oven stonden. En toen was het al te laat.' Daniel beleeft de langste 15 minuten van zijn leven in de tent, want zijn kano’s zijn niet meer te redden. 'De andere bakkers hadden het allemaal heel netjes gedaan en dan weet je dat het afgelopen is. Voor mij was het een goed moment om naar huis te gaan.'

Bakken om te ontspannen

'Toen ik ’s avonds thuiskwam heb ik twee uur lang op de bank gezeten en voor me uitgekeken. Maar het was ook een opluchting dat ik voorlopig niet meer hoefde te bakken. Al heb ik dat maar twee dagen volgehouden, omdat het voor mij toch een manier is om te ontspannen.' Daniel is in Duitsland geboren en hij groeide op in Oostenrijk. Sinds 2014 woont hij in Nederland waar hij per toeval Heel Holland Bakt ontdekte. 'Toen ik hier kwam sprak ik geen woord Nederlands en om de taal te leren ben ik veel filmpjes op internet gaan kijken. Zo kwam ik erachter dat er een Nederlandse versie is van 'The Great British Bake Off'. 'Heel Holland Bakt' is het eerste Nederlandse tv-programma dat ik keek.'

Meer Daniel

Thuisbakker Daniel is te zien in de vijfde aflevering van 'Doorbakken' op woensdag 27 januari om 21.25 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door André van Duin, kijkt wekelijks terug op de spannendste en mooiste gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje en Daniel krijgt deze aflevering een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven.

'Heel Holland Bakt', iedere zondag om 20.25 uur op NPO 1.