Vier EOdocs genomineerd voor IDFA-Awards

Dinsdag 20 oktober werden in Amsterdam de nominaties voor verschillende IDFA-competities bekend gemaakt. In de Dutch Documentary Competition is bijna de helft van de genomineerde documentaires van de EO!

De films 'In His Image', 'Here We Move Here We Groove' en '100UP' maken kans op de prestigieuze onderscheiding. De EOdoc 'Skies Above Hebron' doet mee in de IDFA Competition for Kids &Docs. Naast de festivalprimeurs hebben twee documentaires tijdens het IDFA een première op NPO 2.

Het jaarlijks terugkerende documentairefestival vindt dit jaar in een andere vorm plaats door de coronacrisis. Toch staan van woensdag 18 tot en met zondag 29 november de mooiste documentaires van dit jaar in de schijnwerpers in bioscopen, online en op NPO 2.

Competities

In de competitie van het festival voor beste nieuwe Nederlandse documentaire dingen drie EOdocs mee:

'100 Up' van Hedy Honigmann: Kun je als honderdplusser vol levenslust zitten? Jazeker! Ondanks een kwakkelende gezondheid, het verlies van geliefden en zorgen over de toekomst van de wereld staan de eeuwelingen in dit documentaire portret open voor elke nieuwe dag.

'Here We Move Here We Groove' van Sergej Kreso: Even opzwepende als hoopgevende muzikale vertelling over bruggen bouwen met muziek. DJ Robert Soko, groot geworden met zijn Balkan Beats, omarmt muzikale invloeden van nieuwkomers in smeltkroes Europa. In His Image van Tami Ravid: De verhalen van drie Israëlische moeders in rouw om hun zoon, die tijdens militaire dienst omkwam. Met behulp van kort na zijn dood afgenomen sperma willen ze hem laten voortleven in een postuum kleinkind.

In de competitie voor beste jeugd en kinderdocumentaires dingt één EOdoc mee:

'Skies Above Hebron' van Esther Hertog, Paul King: Dit coming of age-verhaal volgt gedurende vijf jaar het leven van drie Palestijnse jongens uit Hebron. Hoe is het om op te groeien in een omgeving waar geweld en intimidatie aan de orde van de dag is.

Televisiepremières

De EOdocs 'In His Image' en 'Skies Above Hebron' zullen tijdens het IDFA ook op televisie in premiere gaan op 24 en 25 november op NPO 2. 'In His Image' is te zien op 24 november om 20.15 uur en 'Skies Above Hebron' volgt een dag later om 22.25 uur.

EOdocs

'We zijn natuurlijk heel blij met de IDFA selectie van dit jaar', zegt hoofdredacteur Margit Balogh. 'EOdocs wil met echte nieuwsgierigheid een bijdrage leveren aan het publieke domein, door bruggen te slaan tussen christenen, mensen met een ander geloof en ongelovigen. De bijdrage die we dit jaar mogen leveren aan IDFA bestaat uit creatieve documentaires die gaan over hedendaagse, sociale en morele kwesties. De films zijn urgent en relevant, ze laten verschillende aspecten van het leven zien en roepen vragen op die ertoe doen.'