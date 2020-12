'VI'-trio trapt het nieuwe jaar af met De 'VI Meestervoorspellers'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

2020 is een jaar dat iedereen met plezier achter zich laat maar de grote vraag is: hoe ziet 2021 eruit? Haalt Oranje de finale van het EK? Blijft Mark Rutte onze premier? En zijn alle Rolling Stones op 31 december nog in leven?

De mannen van 'VI' buigen zich over dit soort vragen en voorspellen samen met heel Nederland hoe 2021 eruit gaat zien! Ze spelen voor één keer een uitwedstrijd: deze speciale aflevering is namelijk niet bij Veronica te zien, maar bij SBS6. De 'VI Meestervoorspellers' wordt op zaterdag 2 januari om 20.00 uur uitgezonden.

In de studio wagen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zich twee uur lang aan een reeks voorspellingen over het jaar dat voor ons ligt. De vragen zijn heel divers en kunnen overal over gaan: van politiek en sport tot royalty en entertainment. De heren staan er niet alleen voor. Een aantal deskundigen, het studiopubliek én de kijker doen fanatiek mee met voorspellen. Iedereen kan eenvoudig meespelen op zijn smartphone, tablet of computer door op de website bij 25 vragen één van de twee mogelijke antwoorden aan te vinken.

Gedurende het jaar zien we welke voorspellingen uitkomen en welke niet. Op sommige vragen is pas op 31 december het antwoord bekend. De 'VI Meestervoorspellers' houdt de deelnemers dan ook het hele jaar in spanning. Aan het begin van 2022 is de uitslag bekend. Wie is de VI Meestervoorspeller van 2021 en wint 25.000 euro? Als er meerdere winnaars zijn, verdelen ze de geldprijs.

Wat er ook gebeurt, er valt sowieso veel te lachen, te analyseren of het grondig met elkaar oneens te zijn. Laat dat maar aan de heren over. De 'VI Meestervoorspellers' is de leukste start van het nieuwe jaar!

Denk je dat jij Meestervoorspeller kunt worden? Speel dan op 2 januari vanaf 20.00 uur mee via sbs6.nl/ikvoorspel en maak kans op 25.000 euro.

De productie van 'De VI Meestervoorspellers' is in handen van Talpa Entertainment Producties.

'De VI Meestervoorspellers', zaterdag 2 januari tussen 20.00 en 22.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.