Verhuizen naar een vreemd land, wat doet dat met een 11-jarige? 'Enkeltje Verweggistan'

Hoe voelt het als je ouders besluiten om te verhuizen naar een ander land? Hoe is het om afscheid te nemen van vriendjes en familie? Om een nieuwe taal te leren, je huisdieren achter te laten en ineens in uniform naar school te gaan?

Presentator Anne-Mar Zwart volgt in het EO-programma 'Enkeltje Verweggistan' acht gezinnen die gaan emigreren. Ze leert de gezinnen kennen en volgt hen tijdens deze grootse verandering in hun leven.

Anne-Mar trekt op met acht verschillende gezinnen die gaan verhuizen naar het buitenland. Anne-Mar: 'De keuze om te gaan verhuizen is een keuze die ouders maken, maar zet ook het leven van de kinderen flink op de kop. Vooral het afscheid nemen van vriendjes en vriendinnetjes is heftig. De kinderen die ik gevolgd heb, nemen me heel open en kwetsbaar mee in hun verhaal. Van het leren van een nieuwe taal, het afscheid nemen op school tot aan het wennen aan een nieuwe cultuur; elk kind beleeft de verhuizing op een eigen manier.'

Een nieuw thuisland

Waar de 9-jarige Jamie juist wel zin heeft om naar het zonnige Portugal te verhuizen, vloeien er bij de 11-jarige Pippa heel wat tranen als ze Nederland verlaat om in Noorwegen te wonen. Ook de drie zussen Anouk, Mirthe en Renske gaan verhuizen. Ze woonden op een boerderij in Nederland, maar onder andere door de stikstofregels willen hun ouders naar Canada verhuizen. Op het vliegveld blijkt dat de huisdieren niet direct mee naar Canada kunnen en dat vinden de drie meiden erg lastig. Toch vinden ook deze drie zussen uiteindelijk hun draai in hun nieuwe thuisland. Anne-Mar: 'Waar ik van onder de indruk ben, is de enorme weerbaarheid van deze kinderen. Van hoe stoer en snel ze zich ook weer aanpassen aan hun nieuwe omgeving en nieuwe vrienden maken. Daar kunnen wij als volwassenen veel van leren.'

'Enkeltje Verweggistan', vanaf zondag 25 oktober om 18.30 uur bij de EO op NPO Zapp.