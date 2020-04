Verantwoordelijkheid, vergeving en herstel in 'Jouw Schuld Dat Ik Dik Ben'

Ruim drie miljoen Britse jongeren hebben overgewicht. In de zesdelige serie 'Jouw Schuld Dat ik Dik Ben' gaan zes jongeren de confrontatie aan met hun ouders.

Want wie is er nu de schuldige van hun gewichtsproblemen? Tijdens de serie voeren de jongeren de echte gesprekken met hun familie. De jongeren dagen hun ouders ook uit om samen met hen zes weken de strijd tegen de overtollige kilo’s aan te gaan. 'Jouw Schuld Dat ik Dik Ben' zijn prachtige verhalen over verantwoordelijkheid, vergeving en herstel.

Het overgewicht is een aanslag op de gezondheid en geluk van Libby, Sol, Evie, Charlotte, Josh en Ellie. De jongeren willen hulp van hun ouders om hun leefstijl te veranderen, op weg naar een gezondere toekomst. Zes weken lang delen de gezinnen oprechte en ontroerende momenten van openbaringen, inzicht en verdriet met de kijker, waarbij langzaam duidelijk wordt hoe de onderlinge relaties en gezins dynamiek in elkaar zitten, en misschien ook wel de reden achter de respectievelijke gewichtsproblemen.

Troosteter

In de eerste aflevering wordt de 14-jarige Libby gevolgd. Ze woont in de buurt van Portsmouth en weegt ruim 140 kilo. De rest van het gezin bestaat uit haar zus Issy, haar moeder Lisa die 101 kilo weegt en haar vader Bill, 155 kilo. Ze hebben in hun huis maarliefst vijf koelkasten. Libby, een troosteter die van snacken houdt, zegt dat iedereen haar veroordeelt. Ze denkt dat haar moeder zich schaamt voor haar dikke dochter en meer van haar dunnere zus houdt, waardoor zij nog meer gaat eten. Tijdens het afvaltraject houdt Libby het diëten voor gezien; er zijn ruzies over voedsel en moeder Lisa is ten einde raad. Komen Libby en haar moeder nader tot elkaar en is het gezin in staat de zo gehate kilo’s kwijt te raken?

