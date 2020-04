Veel extra cabaretshows op NPO Start

NPO Start breidt het aanbod aan cabaretshows flink uit. De voor iedereen vrij toegankelijke streamingdienst van de Publieke Omroep doet dit om Nederlanders tijdens de meivakantie, maar ook in de weken daarna, wat extra ontspanning te bieden in deze lastige en uitdagende tijden.

Het gaat om tientallen theatershows van bekende cabaretiers als Theo Maassen, Van der Laan & Woe en Sanne Wallis de Vries. Het aanbod is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen deze cabaretiers, omroep BNNVARA en NPO. Ze komen naast het al bestaande aanbod van NPO Start met cabaretshows van onder meer Youp van ’t Hek, Peter Pannekoek, Ronald Goedemondt, Freek de Jonge en Claudia de Breij.

Mezen Dannawi, manager NPO Start, is zeer verheugd met deze uitbreiding van het aanbod: 'Kijkers hebben aangegeven meer humor te willen in deze onzekere tijden. Ik ben dan ook enorm blij dat we daar samen met BNNVARA en deze geweldige cabaretiers gehoor aan kunnen geven. Lekker lachen is belangrijk, juist nu. En het kan ook helpen tegen eventuele verveling in de meivakantie.'

Onlangs bleek uit GfK-onderzoek, dat in opdracht van de NPO werd gehouden, dat het Nederlandse publiek tijdens de coronacrisis vooral behoefte heeft aan nieuws en achtergronden, maar daarnaast ook graag meer films en humor zou zien. Met de vele NOS Journaals, talkshows en achtergrondrubrieken wil de NPO voldoen aan die eerste wens. Door extra films te programmeren op NPO 2 en NPO Start én het nu toevoegen van extra cabaretshows denkt de NPO ook op die andere behoeften bij het publiek in te spelen.

Zie hieronder een overzicht van de extra cabaretshows die nu zijn toegevoegd en de verschijningsdata van de voorstellingen die de komende weken nog zullen volgen.

Van der Laan & Woe: Het Kwisconcert - BNNVARA

Afscheidsconcert met de beste, mooiste en grappigste liedjes uit De Kwis. Youtube-hits als 'Samen op de scooter' en 'Pa pa paardenvlees'. Maatschappelijk relevante nummers als 'In m'n pietenpak' en 'Het Piemellied'. En hilarische hoogtepunten als 'Kan de microfoon aan?' en 'Badr Hari, de musical'.

Van der Laan & Woe – Buutvrij - BNNVARA

Buutvrij zit vol venijnige satire. Scènes, acts, typetjes en liedjes volgen elkaar in hoog tempo op.

Van der Laan & Woe – Superlatief – BNNVARA

Voortdurend leggen Van der Laan en Woe menselijke gebreken bloot. Hilarische types en venijnige satire, waarin onder andere een oversekste gynaecoloog, twee kiftende buurmannen en een geadopteerde Chinees ten tonele worden gevoerd.

Van der Laan & Woe – Alles eromheen – BNNVARA

Alom geprezen vijfde cabaretprogramma van Van der Laan & Woe, bekend van 'De Kwis' en 'Even tot Hier'.

Rayen Panday - Niet verder vertellen - BNNVARA

Cabaretier Rayen Panday staat bekend om scherpe grappen, muzikale talent en zelfspot. In Niet Verder Vertellen heeft Rayen het over persoonlijke zaken die absoluut niet verder mogen worden verteld.

Jochen Otten - Troosten - BNNVARA

Ondanks zijn gebrek aan moederinstinct en het diepe gat in zijn empathisch vermogen zal de kijker zich getroost voelen door Jochen Ottens spervuur aan rake grappen in dit prachtige, persoonlijke verhaal.

Sara Kroos - Doorgefokt - BNNVARA

Hilarische voorstelling van Sara Kroos, waarin ze het ene moment tot het randje gaat of erover, en het andere moment weet te ontroeren. Kroos is een echte publiekslieveling, ze staat dan ook al zo'n vijftien jaar voor volle, enthousiaste zalen. Doorgefokt gaat over de menselijke weeffouten die wij allemaal herkennen.

Roué Verveer - In Zeer Goede Staat - BNNVARA

Roué Verveer met de voorstelling In Zeer Goede Staat. En in zeer goede staat verkeert hij! Gelukkig getrouwd, twee zoons, gezond en overvolle zalen. Het gaat goed met Roué. Zo goed, dat het tijd is om te relativeren. Tijdens zijn show wandelt hij door zijn leven en geeft een kijkje in zijn huidige levensfase.

Kasper van Kooten - Jacky Fontanel - BNNVARA

Kasper van Kooten brengt zijn eerste roman op het toneel. Een geestig en ontroerend verhaal over zijn swingende opa en een regelrechte ode aan de fantasie. Een nieuwe richting lijkt geboren.

Sanne Wallis de Vries - Sop - BNNVARA

Registratie van de cabaretvoorstelling Sop door Sanne Wallis de Vries, opgenomen in schouwburg De Meerse in Hoofddorp.

Sanne Wallis de Vries - Zin - BNNVARA

Registratie van de cabaretvoorstelling Zin door Sanne Wallis de Vries in Stadsschouwburg Groningen.

Sanne Wallis de Vries – Stuk - BNNVARA

Registratie van de theatervoorstelling Stuk van Sanne Wallis de Vries met verhalen en liedjes vanuit de Stadsschouwburg in Groningen

Sanne Wallis de Vries – Vier - BNNVARA

In VIER doet Sanne naar eigen zeggen aan 'mixing disciplines of fusion cabaret', met cabaret, zang, dans en beeldend theater. Bijgestaan door twee super-sidekicks: Vera Kaye en Cindy Grande

Alex Ploeg – Ultimatum – BNNVARA

Harde grappen, absurde sketches en meeslepende liedjes komen in hoog tempo op je af. Deze cabaretvoorstelling werd bejubeld door publiek en pers.

Theo Maassen - Bepaalde dingen – BNNVARA

In zijn eerste show zijn de onderwerpen onder meer: jeugdherinneringen (Zaterdagavond), Berry van Aerle (Hij betaalt elke maand netjes zijn contributie) en de vergelijking tussen Amsterdam en Eindhoven (Het enige goeie wat er uit Amsterdam komt, dat is de trein naar Eindhoven).

Theo Maassen - Neuk het systeem – BNNVARA – vanaf 29 april op NPO Start

In zijn zeer succesvolle theaterprogramma Neuk het Systeem toont Theo Maassen zich een ware meester in de oneliner. In een razend tempo speelt hij een vernuftig spel met de logica, waarbij zijn hamvraag blijft: waarom doen we niet gewoon de dingen die we fijn vinden?

Theo Maassen - Ruwe pit – BNNVARA – 6 mei

Televisieregistratie van het cabaretprogramma Ruwe pit van Theo Maassen, vanuit de Stadsschouwburg te Groningen.

Theo Maassen - Tegen beter weten in – BNNVARA – 13 mei

De beschaving brokkelt af. De Apocalys komt met zevenmijlslaarzen aandenderen. Het einde der tijden is nabij. Is er een tegengif? Ja. In Tegen beter weten in ontvouwt Theo Maassen zijn masterplan.

Theo Maassen - Zonder pardon – BNNVARA – 20 mei

Theo Maassen geeft Nederland er ongenadig hard van langs, maar lijkt er de lol van in te zien.

Theo Maassen - Met alle respect – BNNVARA – 27 mei

Zonder Pardon is een schaamteloze en hilarische tirade over het heden. Theo denkt hardop na over zijn leven, over Nederland, over de wereld en over de mensheid in het algemeen. Door zijn gitzwarte humor en zelfspot blijft hij de wanhoop een stap voor.

Theo Maassen - Oudejaars Einde oefening – BNNVARA – 3 juni

Zijn allereerste oudejaarsconference, over het jaar 2013. 12 maanden, 52 weken, 365 dagen teruggebracht tot 80 zenuwslopende minuten. Hij vroeg het jonge supertalent Tim Fransen mee te schrijven. Zijn favoriete band Stuurbaard Bakkebaard gaat hem begeleiden.

Theo Maassen – VANKWAADTOTERGER – BNNVARA – 10 juni

Cabaretier Theo Maassen stelt orde op zaken in VANKWAADTOTERGER zoals alleen hij dat kan. In al zijn boosheid en verbazing over ‘zoveel domheid en gebrek aan inlevingsvermogen in de samenleving’.

Theo Maassen - Functioneel Naakt – BNNVARA – 16 juni

Gevangen door een lichtspot met als kooi het lege toneel ijsbeert Theo Maassen als een getergde tijger door zijn nieuwe voorstelling. Maar ontsnappen doet hij niet. Alleen in zijn eigen gedachtewereld misschien, want daarbuiten is de wereld - en alles daarin is zo onlogisch als wat.