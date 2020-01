Vanavond te gast in eerste 'Jinek' bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

Vanavond om 22.20 uur start de eerste aflevering van 'Jinek' bij RTL 4. Vanuit Studio Plantage in Amsterdam ontvangt Eva Jinek de volgende gasten.

Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom en politieagente Esra Ceran over het geweld tegen hulpverleners tijdens Oud en Nieuw.

Michiel Vos is overgevlogen uit New York en blikt vooruit op het komende verkiezingsjaar in de Verenigde Staten. Blijft Trump president?

NRC chef politiek Guus Valk over het Nederlandse politieke jaar. Blijft Rutte III op het pluche? Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda is te zien met zijn eerste bijdrage uit politiek Den Haag en hij bezoekt de premier.

Sportpresentatrice Hélène Hendriks bespreekt het sportjaar 2020. Komt er een revanchematch tussen Badr Hari en Rico Verhoeven en wordt Oranje eindelijk weer eens Europees kampioen?

Carlo Boszhard en Angela de Jong kijken uit naar het spannende nieuwe televisiejaar. En Martijn Koning blikt terug op zijn oudejaarsconference en blikt meteen vooruit op het nieuwe jaar.

'Jinek', iedere werkdag om 22.20 uur te zien bij RTL 4.