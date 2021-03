Vanaf zondag is 'Wie van de 3' terug bij SBS6

De familiequiz 'Wie van de 3' is terug met het vertrouwde panel Britt Dekker, Martien Meiland, Najib Amhali en Ryanne van Dorst.

Laatstgenoemde kwam vorig seizoen overtuigend als winnaar uit de bus: Ryanne stelde slimme vragen en voelde feilloos aan wie van de drie de échte fakir, ambulancebroeder of straaljagerpiloot was. Onder leiding van Wendy van Dijk gaat het bloedfanatieke viertal in het tweede seizoen weer de strijd met elkaar aan.

Het nieuwe seizoen 'Wie van de 3' staat voor de mannelijke panelleden Martien en Najib in het teken van revanche op de dames, die aanmerkelijk beter scoorden dan zij. Martien: 'Ik heb enorm veel zin om te zien welke personages en beroepen ditmaal in de spotlights staan. Ik was misschien niet héél goed, maar ik weet wel zeker dat ik dit jaar Najib achter me ga laten. En zelfs Ryanne verslaan lijkt me niet onmogelijk.'

Voor Najib is het nog steeds een grote eer om in het 'Wie van de 3' panel te zitten. En aan zelfvertrouwen ontbreekt het de cabaretier niet. Najib: 'Ik zie alle drie collega’s als concurrent, maar dit seizoen is het simpel: ik ga gewoon alles raden en winnen!'

Britt Dekker had een moeilijke start. De eerste vier afleveringen van seizoen 1 ging ze compleet de mist in, maar ze maakte later een gedenkwaardige inhaalslag. Britt: 'Ik heb ook megaveel zin in seizoen twee. Het is echt een soort gratis theater als je naast Martien, Najib en Ryanne mag zitten. Ze zijn zo grappig! Ryannes mensenkennis is gestoord goed. En Martien kennende is hij zich al weken aan het voorbereiden, dus ik vlak hem ook niet uit voor de eerste plek.'

Winnares Ryanne was vooral verbaasd hoe graag ze wilde winnen, ook al is het maar een spelletje. Ryanne: 'Ik merkte dat ik fanatieker was dan ik van tevoren had gedacht. Ik kan ook niet zo goed tegen m’n verlies, dus ben van plan het dit nieuwe seizoen nóg iets serieuzer aan te pakken. Britt is duidelijk m’n grootste concurrent. Die is zó enorm op de hoogte van dingen die spelen in het land en in de media, dat ze bijna iedereen op dat podium wel ergens van kent.'

Tijdens het spel doen de kandidaten, waarvan twee de antwoorden uit hun duim zuigen, er alles aan om het panel op het verkeerde been te zetten. Laat het viertal zich beetnemen of zijn de panelleden dit keer op hun hoede en lukt het hen vaker de juiste kandidaat te ontmaskeren?

'Wie van de 3', in 1963 begonnen als de Nederlandse variant op het Amerikaanse tv-programma 'To Tell The Truth', wordt geproduceerd door Blue Circle.

'Wie van de 3', vanaf 7 maart wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.NL.