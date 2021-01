Vanaf maandagavond: 'Big Brother' is terug!

Foto: RTL 5 - © RTL 2021

115 camera's, acht deelnemers, 100 dagen en 0 privacy: het nieuwe experiment van 'Big Brother' gaat van start. Vanaf maandag 4 januari is 'Big Brother' terug op de Nederlandse en Vlaamse televisie.

Ruim twintig jaar na de eerste versie van de moeder der realityprogramma's gaan vier Nederlanders en vier Vlamingen opnieuw het experiment aan met 'Big Brother'. De winnaar kan een bedrag tot maximaal 100.000 euro winnen. 'Big Brother' houdt zijn bewoners een spiegel voor en weet alles van ze. Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, zonder filters en social media, met elkaar samenleven en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wat is perceptie en wat is realiteit?

Titelsong

Speciaal voor het programma lanceert de succesvolle zangeres Davina Michelle, samen met Vlaamse rapper Woodie Smalls, de titelsong: BIG BROTHER. Geïnspireerd door het experiment, het spel element en het alziend oog van 'Big Brother' schreef zij de song in no-time. Luister BIG BROTHER hier.



De bewoners

Op oudejaarsdag verwelkomden presentatoren Geraldine Kemper en Peter Van de Veire de kersverse bewoners van Big Brother: docente Danielle (40), student Jowi (25), flapuit Liese (28), commercieel adviseur Thomas (23), de temperamentvolle Nathalie (23), biologe Naomi (31), rapper en danser Ziko (34) en Theo (54) die zijn brood verdient als klusjesman. Zij namen hun intrek in het Big Brother huis in Amsterdam en zijn begonnen aan het grootste experiment van hun leven.

Dagboekkamer

Ook in deze editie van 'Big Brother' heeft de dagboekkamer een belangrijke functie in het huis. Niet alleen kunnen de bewoners hun hart luchten in de dagboekkamer, het is ook de plek waar 'Big Brother' in gesprek gaat met de bewoners en waar ze wekelijks de naam bekend maken van de bewoner die volgens hen mag vertrekken.

Over 'Big Brother'

Ruim twintig jaar nadat 'Big Brother', de moeder der realityshows, in Nederland tot leven kwam, keert het grootste en bekendste tv-programma eindelijk terug naar de lage landen: RTL 5, Videoland en VIER brengen 'Big Brother' is vanaf maandag 4 januari terug op de buis. Het legendarische format is inmiddels uitgezonden in 66 landen en wordt wereldwijd nog altijd omarmd door miljoenen kijkers. In andere Europese landen is 'Big Brother' met een succesvolle revival bezig.

Wanneer?

- De aftrap 'Big Brother: De Start' wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire en is op maandag 4 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4, RTL 5 en in Vlaanderen op VIER

- Vanaf dinsdag 5 januari wordt 'Big Brother' elke werkdag om 21.30 uur en elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden bij RTL 5, Videoland en in Vlaanderen op VIER

- Naast deze reguliere uitzendingen wordt op donderdag om 21.30 uur de liveshow 'Big Brother: Live' uitgezonden, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire

- Bij Videoland kijk je op 4 januari 'Big Brother: De Start' en vanaf 5 januari kan via twee livestreams 24/7 worden meegekeken met de bewoners in het 'Big Brother'-huis. Alle reguliere afleveringen en de wekelijkse liveshow zijn ook bij Videoland te zien

Volg 'Big Brother'

Voor meer informatie over 'Big Brother', kijk op www.bigbrother2021.com en volg 'Big Brother' op Instagram en Facebook via @bigbrothernlbe.

'Big Brother' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - een label van Banijay Benelux - in samenwerking met Lecter Media.