Vanaf januari dagelijks ochtendbulletin 'Hart van Nederland'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de nieuwsvoorziening bij SBS6 uitgebreid met een ochtendbulletin van 'Hart van Nederland'. Het programma richt zich op Nederlands nieuws, in combinatie met 'Shownieuws' en het weer.

De presentatie van het 'Hart van Nederland' ochtendbulletin ligt doordeweeks in handen van journalist en presentator Mart Grol. In het weekend nemen Wolter Klok en Nadya Sewradj de presentatie voor hun rekening. Wolter en Nadya zijn al onderdeel van het huidige presentatieteam van 'Hart van Nederland'.

Het ochtendbulletin van 'Hart van Nederland' wordt gemaakt door de redactie van 'Hart van Nederland', in samenwerking met 'Shownieuws' en Weer.nl. Ook in het weekend zijn ’s ochtends actuele edities van 'Hart van Nederland' te zien, zodat Nederland voor het eerst ook op zaterdag en zondag de dag kan beginnen met het nieuws uit eigen land op tv. Het nieuws stopt immers niet in het weekend en wordt, ondanks het gebruik van nieuwssites en apps, nog steeds veel via tv geconsumeerd. De bulletins worden doordeweeks uitgezonden tussen 6.30 en 10.00 uur, op zaterdag tussen 7.00 en 10.00 uur en op zondag vanaf 7.00 tot 9.00 uur. Wanneer de kijker ook inschakelt; je ziet altijd het laatste nieuws, doordat de bulletins continu worden geactualiseerd.

Hoofdredacteur Marc Veeningen: 'In 2019 was 'Hart van Nederland' online het snelst groeiende nieuwsmerk van Nederland en die groei zet in 2020 door. Ik kijk enorm uit naar deze volgende uitbreiding van ons aanbod in 2021, waardoor 'Hart van Nederland' behalve online ook op tv zeven ochtenden per week actueel nieuws aanbiedt. Inhoudelijk staat ook in de ochtend het nieuws in Nederland centraal, maar als er in het buitenland iets gebeurt dat Nederlanders raakt brengen we het ook. Zo wordt de kijker in tien minuten bijgepraat over al het nieuws dat voor Nederland relevant is. Ik ben ervan overtuigd dat we door deze uitbreiding -samen met Mart, Wolter en Nadya als gezichten van het programma- weer een stap zetten in de ontwikkeling van 'Hart van Nederland' tot een van de leidende nieuwsmerken in Nederland.'

'Hart van Nederland', dagelijks om 17.50 uur en 22.30 uur en vanaf 4 januari doordeweeks tussen 6.30 en 10.00 uur, op zaterdag tussen 7.00 en 10.00 uur en op zondag van 7.00 uur tot 9.00 uur bij SBS6 (en Net 5).