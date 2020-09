UNITY vertegenwoordigt Nederland op het 'Junior Eurovisie Songfestival 2020'

Foto: AVROTROS - © Marc Mingels 2020

Zaterdag was het zover: de live finale van het Junior Songfestival vanuit Rotterdam Ahoy! Na maanden voorbereiding hebben drie acts alles gegeven in een fantastische finale.

De finale werd gepresenteerd door Romy Monteiro en Buddy Vedder. Het is de meidengroep UNITY, die zich de winnaar van het 'Junior Songfestival 2020' mag noemen. Ondanks dat zij niet compleet op het podium stonden, omdat een van de meiden positief getest is op corona, wisten zij met hun nummer Best Friends de vakjury, kinderjury en kijkers thuis te overtuigen. Maar, op 29 november staan de vier meiden van UNITY er samen om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het 'Junior Eurovisie Songfestival'.

UNITY is super blij dat zij als groep hebben gewonnen: 'We zijn zo blij en emotioneel. Zo gaaf dat we gewoon gewonnen hebben en met Demi alsnog samen kunnen optreden in de internationale finale!'

De zware taak om de finalisten te beoordelen lag in de handen van de vakjury, bestaande uit Fenna Ramos, Duncan Laurence en Ronnie Flex, en de kinderjury Matheu Hinzen (winnaar JSF 2019) en de meidengroep 6TIMES. Door 34 punten van de vakjury, kinderjury en de kijkers thuis werd duidelijk dat UNITY genoeg punten had om de finale te winnen. Jackie & Janae werden tweede met 30 punten en op de derde plaats eindigde T-SQUARE met 29 punten. Robin kon als vierde act helaas niet deelnemen vanavond, omdat ook zij positief getest is op corona.

De vakjury: 'Wat een heerlijk feelgood nummer is dit. Het was een super goed optreden en wat een uithalen aan het einde. Jullie komen als groep echt meteen binnen. Daarnaast zijn jullie ook al zo professioneel. Hoe snel jullie geschakeld hebben met de veranderingen die plaatsvonden binnen jullie groep. Dat belooft nog wat voor de toekomst!'

UNITY gaat zich de komende tijd voorbereiden op het 'Junior Eurovisie Songfestival'. Hoewel er eind november niet afgereisd wordt naar de internationale finale in Polen, gaat de finale gewoon door. De voorbereidingen hiervoor zijn elke vrijdag te volgen op juniorsongfestival.nl en het eigen YouTube-kanaal.

Op NPO Zapp wordt op 29 november voorafgaand aan de internationale finale, om 16.40 uur een 'Junior Eurovisie Update' uitgezonden, waarin de belevenissen van UNITY te volgen zijn.

'Junior Eurovisie Songfestival', zondag 29 november om 17.00 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.