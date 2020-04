Uitslag kwalificatieronde Televizier-Ster Online-videoserie 2020

De kwalificatieronde voor Televizier-Ster Online-videoserie 2020 zit erop. De twintig series waarop het meest werd gestemd, zijn bekend.

Welke prachtige creaties kregen de meeste steun? Natuurlijk staan er veel bekende namen tussen de twintig uitverkorenen, maar ook de iets kleinere online series vielen in de smaak. Politievlogger Jan-Willem bijvoorbeeld en Delia skin master.

Ook op de winnaar van vorig jaar, Nienke Plas, werd weer veel gestemd. Toen won ze met 'Shitty Diary', nu doet 'Nienke Weet Niet Alles Maar Wel Heel Veel' het goed.

Deze 20 online-videoseries kregen de meeste stemmen

(Op alfabetische volgorde)

#BOOS (#BOOS/BNNVARA)

Alles voor de follow (Bram Krikke)

Bij Andy in de auto (Andy van der Meijde - official)

De spooktocht (Govert Sweep)

Emma's peepshow (Spuiten en Slikken/BNNVARA)

EnzoKnol Vlog (EnzoKnol)

Explainer (NOS op 3)

Jachtseizoen 2019 (StukTV)

Jorik's life (New wave)

Monica Geuze weekvlog (Monica Geuze)

Nienke weet niet alles maar wel veel (Nienke Plas )

Politievlog (Politievlogger Jan-Willem)

The anti-bucketlist (Gierige Gasten)

Tienermoeder Mariah (Vrouw.nl)

Unboxing (Jessie Maya)

Vegan met Vogel (Linda.nl )

Vlog Delia skin master (Delia skin master)

Vlog Jipp Heldoorn (Jipp Heldoorn)

Wat wil Maxime? (LINDA.meiden)

Werkplaatsvlog (Werkplaatsvlog)

Hoe gaat het verder?

Bovenstaande top 20 heeft zich geplaatst voor de nominatieronde. De jury voegt hier op 29 april nog 5 wildcards aan toe. In augustus kan er gestemd worden voor de uiteindelijke 3 genomineerden. Op het Gouden Televizier-Ring Gala in oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.