Tweede seizoen van 'Oogappels' start binnenkort

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot en Mark de Blok 2020

Moet je bij elkaar blijven voor de kinderen? Geef je ze alles wat ze willen, of moeten ze ook wel eens ergens voor werken? En wat als je je puber helemaal niet kunt bereiken?

In het tweede seizoen van de dramaserie 'Oogappels' volgen we opnieuw de vier volkomen verschillende gezinnen, die worstelen met de opvoeding van de kinderen. De lat van de ouders ligt hoog: het leven is maakbaar en moet vooral perfect zijn. Maar wat als je kinderen verre van perfect zijn en je zelf eigenlijk ook maar wat aanklungelt?

Net als in het eerste seizoen van 'Oogappels' worden allerlei opvoedthema's aangesneden in een ontroerend, maar ook komisch drama.

De hoofdrollen worden gespeeld door Bracha van Doesburgh (Fabie), Ramsey Nasr (Erik), Malou Gorter (Merel), Sam Ghilane (Dina), Jeroen Spitzenberger (Tim), Mike Libanon (Marcel) en Eva Van Der Gucht (Carola).

Scenario: Roos Ouwehand en Lex Passchier.

Regie: Will Koopman en Zip Wertwijn.

De eerste aflevering op 27 februari heet 'En ze leefden nog lang en gelukkig'. Terwijl Erik en Merel hun best doen om hun huwelijk te redden, hebben Marcel en Carola een leuke avond in de kroeg.

Podcast & voxpops

Samen met het nieuwe seizoen start ook een podcast. Margreet Reijntjes spreekt in 'Echte Oogappels' wekelijks met experts over puberstress en ouderleed. Mag je je bemoeien met het seksleven van je kinderen? Wat doe je als je kind diep ongelukkig is? De podcast 'Echte Oogappels' is vanaf donderdag 27 februari wekelijks te beluisteren in de verschillende podcast-apps.

We gaan daarnaast ook de straat op om de mening van het publiek te vragen. Wat vinden de mensen op straat van de thema's in 'Oogappels'? Vanaf maandag 2 maart zijn de voxpops te bekijken op NPO Start.

'Oogappels' is een coproductie van BNNVARA en ITV Studios.

Het tweede seizoen van 'Oogappels' is vanaf 27 februari tien weken op donderdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.