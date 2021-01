Tweede bakker verlaat 'HHB'-tent: 'Misschien heb ik iets te veel om me heen gekeken'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

Vrijdag is bekendgemaakt wie als tweede de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Opgelet als je de aflevering nog niet gezien hebt, want dit artikel bevat spoilers.

Eventmanager Roelof, de tweede bakker die de tent moet verlaten, heeft van de eerste tot de laatste minuut genoten van zijn 'HHB'-avontuur. 'Bakken is net als het organiseren van een groot event. Goed plannen, als iets mislukt opnieuw beginnen en vooral trots zijn op het eindresultaat.'

'Er zijn maar heel weinig mensen die dit meemaken'

'Toen ik voor het eerst de tent inliep voelde ik wel de spanning, dat het echt gaat beginnen en dat het nu moet gebeuren.' Voor de meeste deelnemers aan 'Heel Holland Bakt' is het een speciaal moment. Het in ontvangst nemen van hun eigen bakschort en natuurlijk de eerste keer in de tent, ook voor Roelof. Maar het is niet voor het eerst dat hij de heilige bakgrond van het landgoed in Maarssen betreedt. Een paar jaar geleden organiseerde hij hier een groot evenement. 'De opnames van 'Heel Holland Bakt' waren toen net geweest en de tent stond er nog. Toen dacht ik al dat het wel heel gaaf zou zijn als je hier echt zou kunnen staan. Het is heel speciaal, omdat er maar heel weinig mensen zijn die dit meemaken.'

'Misschien heb ik iets te veel om me heen gekeken'

Natuurlijk vindt Roelof het jammer dat hij al zo snel de tent moet verlaten. Maar hij heeft er van de eerste tot de laatste seconde met volle teugen van genoten. 'Misschien heb ik iets teveel om me heen gekeken. Dat zei Robèrt achteraf ook tegen mij. Dat hij verbaasd was dat ik tijdens een opdracht rustig de tijd nam om rond te kijken, of om koffie te halen. En dan was het eerste kwartier al voorbij.'

Thuisbakker Roelof is te zien in de tweede aflevering van 'Doorbakken' op woensdag 6 januari om 21.25 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door André van Duin, kijkt wekelijks terug op de spannendste en mooiste gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje en Roelof krijgt deze aflevering een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven.

'Heel Holland Bakt', elke zondag om 20.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.