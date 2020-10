Twee documentaires op NPO2 extra voor Wereld doven dag

Bij de persconferenties over Corona wordt gebruik gemaakt van een doventolk. Daarmee is het gebruik van gebarentaal een actueel thema en zichtbaar voor heel Nederland.

Het gebruik van gebarentaal is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Veel kinderen hebben in hun jeugd logopedie gehad om te leren praten en te leren liplezen. Dit is voor veel dove mensen lastig geweest en heeft hen soms een gevoel gegeven van 'er niet bij te horen'. Vooral in grotere groepen is het lastig om het gesprek te volgen als je alleen kunt liplezen.

'Doof Kind'

Tobias de Ronde (30) is doof geboren, maar dat is voor hem geen handicap. Hij voelt zich thuis in de dovenwereld en heeft er zijn grote liefde gevonden. Zijn vader Alex de Ronde maakte een ontroerend portret over zijn dove zoon. De Ronde stelt zichzelf de vraag of hij als vader de juiste keuze heeft gemaakt om zijn zoon met gebarentaal op te voeden in een wereld waarin weinig mensen door middel van gebarentaal communiceren.

Door het gebruik van familiefilmpjes zien we hoe Tobias opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn iets oudere, horende broer, Joachim. Samen blikken ze terug op hun jeugd. Communicatie met de horende wereld is soms moeizaam, zoals een bezoek aan de tandarts. Maar Tobias' verblijf op Gallaudet University in Washington D.C. – de enige dovenuniversiteit ter wereld – voelt paradijselijk aan. De film laat zien hoe een handicap zomaar in een rijke cultuur kan veranderen en andersom.

'Ik Gebaar, Ik Leef'

Jascha Blume is een dove student aan de Rietveld Academie. Hij heeft lak aan de horende wereld, maar kan daaraan niet ontsnappen als hij zijn ambities wil vervullen. Dat maakt hem opstandig en onzeker. Gewapend met een camera onderzoekt hij hoe dove ouderen hun leven hebben geleefd. Bewoners van De Gelderhorst, centrum voor oudere doven halen herinneringen op aan hun jonge jaren, toen gebarentaal verboden was. Ze vertellen Jascha over hun strijd tegen schaamte en betutteling en nemen hem mee naar plaatsen uit hun jeugd.

In een eigen beeld- en verhaallijn levert Jascha commentaar en reflecteert op de ervaringen van de ouderen en die van hemzelf. Zo neemt hij de kijker mee in zijn zoektocht: wie kun je zijn als je doof bent in een horende wereld?

'Ik Gebaar, Ik Leef' werd geregisseerd door Anja Hiddinga in samenwerking met Jascha Blume en is geproduceerd door Leendert Pot. De film heeft op kleinere festivals gedraaid en verschillende prijzen gewonnen.

'Doof Kind' werd geregisseerd door Alex de Ronde en geproduceerd door Pieter van Huystee Film in coproductie met KRO-NCRV, met steun van het Nederlands Filmfonds. 'Doof Kind' ging in première tijdens IDFA 2017 en won er de Audience Award. De film won meerdere prijzen op festivals en heeft meer dan 10.000 bioscoopbezoekers getrokken, waarmee de Kristallen Film status heeft behaald.

'Doof Kind , vrijdag 2 oktober om 18.00 uur op NPO 2 extra.

'Ik Gebaar, Ik Leef', vrijdag 2 oktober om 21.40 uur op NPO 2 extra.