Twaalf deelnemers met één gezamenlijke opdracht in KRO-NCRV's 'Nieuwe Boeren'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het is een droom voor velen: terug naar basis, weg uit de hectiek van alledag en alleen leven van wat de natuur je geeft. Anita Witzier presenteert het nieuwe KRO- NCRV programma 'Nieuwe Boeren', waarin deze droom voor twaalf onbekende Nederlanders werkelijkheid wordt.

KRO-NCRV's 'Nieuwe Boeren' laat de kijker niet alleen de spanning van het overleven op de boerderij ervaren, maar toont ook hoe we als moderne mensen steeds verder af zijn komen te staan van waar ons eten vandaan komt.

Een maand lang overleven twaalf kandidaten op een boerderij waar de tijd heeft stilgestaan. Volledig zelfvoorzienend, zonder elektriciteit, zonder wifi en zonder stromend water, maar met veel dieren en land, dat dagelijks verzorgd en onderhouden moet worden. Voor niemand is hier iets vanzelfsprekend. Alles kost tijd en moeite, zeker als je geen boerenervaring hebt en dus afhankelijk bent van je boerenverstand. Wie kan het beste samenwerken om de boerderij draaiende te houden? Wie is het meest waardevol voor de groep en wie weet het langst in het spel te blijven? Want naast samenwerken moeten de twaalf deelnemers ook tegen elkaar strijden en wordt iedere aflevering met een duel bepaald wie de boerderij moet verlaten.

Maar het gezamenlijk runnen van de boerderij is nog niet alles, er moet óók samengewerkt worden om geld te verdienen. Het boerenkoppel Rianne en Arnold zijn de oorspronkelijke bewoners van de boerderij en zetten de 'nieuwe boeren' iedere aflevering flink aan het werk. Van het karnen van de boter tot het timmeren van een afrastering voor het vee. Iedere opdracht van Arnold en Rianne levert een bedrag op voor de pot. Welke boeren zijn uit het juiste hout gesneden en gaan in de finale met de omzet naar huis?

'Nieuwe Boeren', vrijdag 1 januari om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 en vervolgens vanaf donderdag 7 januari om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.