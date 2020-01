TV-première sensuele film 'Fifty Shades Freed' op 13 februari bij Net5

Foto: Net5 - © Talpa Network 2020

Vanaf donderdag 30 januari zijn de spraakmakende 'Fifty Shades'films drie weken lang te zien bij Net5, waarbij het derde deel 'Fifty Shades Freed' voor het eerst te zien is op televisie op donderdag 13 februari.

Het verhaal van studente Anastasia Steele (Dakota Johnson) begint wanneer ze haar vriendin vervangt bij een interview met de knappe en succesvolle zakenman Christian Grey (Jamie Dornan). Het is de start van een relatie waarbij Anastasia haar seksuele grenzen leert verkennen en haar leven voorgoed verandert.

In het derde deel, 'Fifty Shades Freed' zijn Christian en Anastasia net getrouwd en ziet alles er rooskleurig uit. Ana's leven is echter in gevaar wanneer haar voormalige baas Jack Hyde wraak wil nemen. Alsof dat nog niet genoeg is, laat Elena, de voormalige meesteres van Christian, ook weer van zich horen. Dit alles zet de relatie van Christian en Anastasia zwaar onder druk.

De films 'Fifty Shades of Grey', 'Fifty Shades Darker' en 'Fifty Shades Freed' zijn verfilmingen van de succesvolle erotische boeken van de Britse schrijfster E. L. James. De controverse rondom verschijning zorgde voor een uitzinnige verkoop: twee miljoen boeken in Nederland en Vlaanderen waarmee het het grootste boekensucces van de eeuw gevestigd is.

- donderdag 30 januari: 'Fifty Shades Of Grey', 20.30 uur bij Net5.

- donderdag 6 februari: 'Fifty Shades Darker', 20.30 uur bij Net5.

- donderdag 13 februari: 'Fifty Shades Freed', 20.30 uur bij Net5.