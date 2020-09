Tussenstand verkiezing Gouden Televizier-Ring 2020

We zijn op de helft van de nominatieronde voor de 55e Gouden Televizier-Ring! Dat betekent dat we vandaag in alle categorieŽn de tussenstand bekendmaken.

De stembussen voor de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2020 raken voller en voller. Er wordt flink gestemd, maar welke tv-programma’s, presentatrices, presentatoren, acteurs en actrices, talenten, online-videoseries en jeugdprogramma’s kregen tot dusver de meeste stemmen? Dat maken we bekend in de tussenstanden van de 55e Gouden Televizier-Ring verkiezing.

Top 10

In alfabetische volgorde kregen onderstaande programma’s tot nu toe de meeste stemmen. Maar let op: het is nog geen gelopen race, want met nog twee weken te gaan, kan er nog van alles gebeuren! Stemmen kan tot 21 september 8.00 uur.

- 'Beste Zangers' (AVROTROS)

- 'Bureau Burgwallen' (RTL 4)

- 'Dream School' (NTR)

- 'Expeditie Robinson' (RTL 4)

- 'Fred: Het Andere Gezicht' (Videoland)

- 'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen' (Omroep MAX)

- 'Lego Masters' (RTL 4)

- 'Mocro Maffia' (Videoland)

- 'Nick, Simon en Kees: Homeward Bound' (AVROTROS)

- 'Over Mijn Lijk' (BNNVARA)

Alle categorieën

Ook in de overige categorieën is er al veel gestemd. De lijstjes met de populairste namen en titels in alfabetische volgorde vind je hier:

- Televizier-Ster Presentatrice

- Televizier-Ster Presentator

- Televizier-Ster Acteur/Actrice

- Televizier-Ster Online-videoserie

- Televizier-Ster Talent

- Televizier-Ster Jeugd

Stemmen kan nog steeds

We publiceren vandaag de titels en namen waarop het meest is gestemd, maar geen nood: alle geselecteerde mensen, series en programma's maken nog evenveel kans om te winnen. Stemmen doe je tot 21 september 8.00 uur 's morgens via Televizier.nl/ring. Voor alleen de Televizier-Ster Jeugd stem je via Televizier.nl/jeugd.